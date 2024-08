東京工芸大学工学部は、2024年10月19日(土)〜12月14日(土)に東京工芸大学公開講座を厚木キャンパスで開催。

2024年度は、「電気電子が支えるミライ」をテーマに、厚木市の地域住民や在勤、在学の方へ向けて無料開講します。

東京工芸大学工学部「電気電子が支えるミライ」

■2024年度東京工芸大学公開講座

講座内容:

第1回 10月19日(土)

講座(1):「半導体と真空技術」小林 信一 教授(13:30〜14:30)

講座(2):「有機エレクトロニクスと材料加工」 山田 勝実 教授(14:40〜15:40)

第2回 11月9日(土)

講座(3):「電気電子と炭素材料」 松本 里香 教授(13:30〜14:30)

講座(4):「パワーエレクトロニクスと集積回路」 崔 通 教授(14:40〜15:40)

第3回 11月23日(土・祝)

講座(5):「電子レンジも電磁波の技術!」 北原 直人 教授(13:30〜14:30)

第4回 12月7日(土)

講座(6):「電波が拓く未来社会」 越地 福朗 教授(13:30〜14:30)

講座(7):「初歩の薄膜技術」 安田 洋司 准教授(14:40〜15:40)

第5回 12月14日(土)

講座(8):「スパッタリングとプラズマ診断」 實方 真臣 准教授(13:30〜14:30)

講座(9):「照明で通信はできるの?」 行谷 時男 准教授(14:40〜15:40)

受講対象 : 主に厚木市在住・在勤・在学の方

募集定員 : 100名(先着順)定員に達し次第締め切り

申込受付期間: 8月23日(金)〜10月4日(金)

受講料 : 無料

開講場所 : 東京工芸大学 厚木キャンパス

公開講座URL :

https://www.t-kougei.ac.jp/activity/extension/notice/

東京工芸大学工学部は、2024年10月19日(土)〜12月14日(土)に東京工芸大学公開講座を厚木キャンパスで開催します。

2024年度は、「電気電子が支えるミライ」をテーマに、厚木市の地域住民や在勤、在学の方へ向けて無料開講します。

この講座は、同学の教員が専門分野の話題や知識をキャンパス周辺地域にお住まいの方や在勤、在学の方へ向けて公開し、同学の最新の教育や取り組みを知ってもらうことを目的とし、毎年秋頃に開講しています。

工学部は情報学系情報コース、工学系機械コース、工学系電気電子コース、建築学系建築コースの4コースがあり、順番に当該年度の講座を担当しています。

2024年度の東京工芸大学公開講座は、工学系電気電子コースが担当します。

テーマは「電気電子が支えるミライ」として、9名の教員がそれぞれの専門分野で今注目の話題を取り上げて、わかりやすく解説するとともに、それらの技術が創るミライについて考える講座を、全5回(9講座)で開講します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 最新の教育や取り組みを発表!東京工芸大学工学部「電気電子が支えるミライ」 appeared first on Dtimes.