ウエスト・ハムvsマンチェスター・C スタメン発表
[8.31 プレミアリーグ第3節](ロンドン スタジアム)
※25:30開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 26 マキシミリアン・キルマン
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 14 モハメド・クドゥス
MF 19 エドソン アルバレス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 24 ギド・ロドリゲス
FW 9 ミカイル・アントニオ
控え
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 25 ジャン=クレール トディボ
DF 42 カエラン ケイシー
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
MF 39 アンディ・アービング
FW 7 クリセンシオ・サマーフィル
FW 11 ニクラス・フュルクルク
FW 17 ルイス・ギリェルミ
監督
フレン・ロペテギ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 82 リコ・ルイス
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
MF 16 ロドリ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 75 N. O'Reilly
MF 87 ジェームズ・マカティー
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
※25:30開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 26 マキシミリアン・キルマン
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 14 モハメド・クドゥス
MF 19 エドソン アルバレス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
FW 9 ミカイル・アントニオ
控え
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 25 ジャン=クレール トディボ
DF 42 カエラン ケイシー
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
MF 39 アンディ・アービング
FW 7 クリセンシオ・サマーフィル
FW 11 ニクラス・フュルクルク
FW 17 ルイス・ギリェルミ
監督
フレン・ロペテギ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 82 リコ・ルイス
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
MF 16 ロドリ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 75 N. O'Reilly
MF 87 ジェームズ・マカティー
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります