[8.31 プレミアリーグ第3節](ロンドン スタジアム)

※25:30開始

<出場メンバー>

[ウエスト・ハム]

先発

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス

DF 26 マキシミリアン・キルマン

DF 29 アーロン・ワン・ビサカ

DF 33 エメルソン・パルミエリ

MF 10 ルーカス・パケタ

MF 14 モハメド・クドゥス

MF 19 エドソン アルバレス

MF 20 ジャロッド・ボーウェン

MF 24 ギド・ロドリゲス

FW 9 ミカイル・アントニオ

控え

GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ

DF 5 ブラディミール・ツォウファル

DF 25 ジャン=クレール トディボ

DF 42 カエラン ケイシー

MF 28 トマーシュ・ソウチェク

MF 39 アンディ・アービング

FW 7 クリセンシオ・サマーフィル

FW 11 ニクラス・フュルクルク

FW 17 ルイス・ギリェルミ

監督

フレン・ロペテギ

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 31 エデルソン・モラエス

DF 3 ルベン・ディアス

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 25 マヌエル・アカンジ

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 10 ジャック・グリーリッシュ

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 17 ケビン・デ・ブライネ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 82 リコ・ルイス

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 18 シュテファン・オルテガ

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 6 ナタン・アケ

MF 16 ロドリ

MF 19 イルカイ・ギュンドアン

MF 27 マテウス・ヌネス

MF 75 N. O'Reilly

MF 87 ジェームズ・マカティー

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります