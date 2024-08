車内での体験価値の向上にむけた試験運行！三井化学／江ノ島電鉄／丹青社「ポジカくっきりフィルム」

三井化学、江ノ島電鉄、丹青社の3社は、日差しの眩しさを抑えながら、景色をより色鮮やかに見せる「ポジカくっきりフィルム」を一部車両の窓に導入し、車内での体験価値の向上につなげる試験運行を開始!

三井化学/江ノ島電鉄/丹青社「ポジカくっきりフィルム」

試験運行期間:2024年8月31日(土)から約1年間

※早期に終了する場合があります。

試験車両 :500形 2編成

※500形以外の車両では実施していませんのでご注意ください。

また、車両の検査等により運行しない日があります。

車両の運用に関しては、ご乗車当日に江ノ電ホームページ

「電車位置情報」を確認してください。

三井化学、江ノ島電鉄、丹青社の3社は、日差しの眩しさを抑えながら、景色をより色鮮やかに見せる「ポジカくっきりフィルム」を一部車両の窓に導入し、車内での体験価値の向上につなげる試験運行を開始しました。

三井化学と丹青社の協業により開発したポジカ(R)くっきり(TM)フィルムは、「世界をポジティブに美しく変える」をコンセプトとするウインドウフィルムで、日差しの眩しさを抑えながら海や青空などの景色がより色鮮やかに感じられる効果があります。

これまでさまざまな空間で採用される中、特に景観の良いホテルや飲食店の窓で好評だったことから、今回初めて車両での試験を実施。

江ノ電での試験においては、車窓から見る景色の鮮やかさや眩しさが、通常の窓と比べてどう変わるかを体験できます。

■試験運行概要

本試験運行では、試験車両として500形の一部の窓にポジカくっきりフィルムを施工します。

試験車両に乗車されたお客様には、ポジカくっきりを貼った車窓と貼っていない車窓を見比べられます。

また、窓越しに見える景色の見え方や感じ方の違いに関するアンケート調査を期間限定で実施します。

内容 :ポジカ(R)くっきり(TM)フィルム施工窓と未施工窓が

左右に並ぶよう1両につき1窓を試験的に施工

■各社の役割

〈江ノ島電鉄〉

● 試験運行を行う車両の提供

● 試験運行のPR、アンケート調査への協力

〈丹青社〉

● 試験運行の全体企画・運営

● アンケート調査の企画・運営

〈三井化学〉

● ポジカ(R)くっきり(TM)フィルムの提供

● 試験運行の全体企画

● アンケート調査の企画

■ポジカくっきりフィルムとは

三井化学が開発した「くっきり(TM)色素」技術を用いることで、イエローライトを選択的にカットし、フィルム越しに見える景色を自然な見え方ながら色鮮やかに見せるウインドウフィルムです。

ポジカくっきりフィルムを窓に貼ることで、青空や海、緑の木々や赤い花などの色が濃く、鮮やかに感じられたり、青空に浮かぶ雲がより白く感じられたりします。

ガラスの飛散を防止する機能と紫外線を99%カットする機能を持ち、室内を守りながら、より豊かな空間体験を提供します。

ポジカくっきりフィルムは、三井化学の100%子会社である三井化学ファインが販売。

ポジカ(R)くっきり(TM)フィルムによる視覚効果(イメージ写真)

■アンケートキャンペーン実施概要

ポジカ(R)くっきり(TM)フィルムが施工された試験車両(500形)に乗車し、アンケート調査に協力いただいた方、先着150名に、江ノ電公式キャラクターえのんくんをプリントしたオリジナルハイチュウ(ぶどう味、非売品)がプレゼントされます。

ポジカ(R)くっきり(TM)フィルムによる見え方比較のアンケートキャンペーン

・キャンペーン期間:2024年9月12日(木)〜2024年11月11日(月)

・参加方法 :試験車両(500形)の車内に掲示された広告から

二次元バーコードを読み取り、アンケートに回答

※500形以外の車両では実施していません。

・受取方法 :アンケート回答受付画面を下記の江ノ電グッズショップの

レジカウンターで提示。

〈江ノ電グッズショップ藤沢〉

営業時間 9:00〜19:00

神奈川県藤沢市南藤沢21-1(江ノ電藤沢駅下車すぐ)

〈江ノ電グッズショップ江ノ島〉

営業時間 10:00〜18:00

藤沢市片瀬海岸1-8-5(江ノ電江ノ島駅下車すぐ)

〈ことのいち鎌倉〉

営業時間 10:00〜19:00

江ノ電鎌倉駅構内 コンコース(駅の外からは入ることができません)

※オリジナルハイチュウは数量に限りがあります。

