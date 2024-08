ブルボンは、ワインのおつまみとしても味わえる「ミニチーズおかき黒トリュフ味CH」を2024年9月3日(火)より期間限定で発売します。

ブルボン「ミニチーズおかき黒トリュフ味CH」

商品名 :ミニチーズおかき黒トリュフ味CH

内容量 :22g

発売日 :2024年9月3日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :9カ月

※持ち運びに便利な、チャック付小袋タイプの商品です。

ブルボンは、ワインのおつまみとしても味わえる「ミニチーズおかき黒トリュフ味CH」を2024年9月3日(火)より期間限定で発売!

「チーズおかき」は、リング型と丸型のおかきを醤油で味付けし、くちどけの良いチーズクリームをサンドした米菓です。

「ミニチーズおかき黒トリュフ味CH」は、香り豊かな黒トリュフ粉末を使用して味付けしたおかき生地で、濃厚なカマンベールチーズクリームをサンドしました。

生地の味付けに胡椒を加えており、メリハリのあるおいしさに仕上がっています。

生地の表面は黒トリュフをイメージして黒く色付けし、パッケージも統一感のある色合いとしました。

黒いおかきの中に白いクリームのインパクトは見た目にも楽しめます。

クリーミーでミルク感が強いカマンベールチーズと薫り立つ黒トリュフのコラボしたおいしさが、ワインの季節を上品に彩ります。

商品名 :チーズおかき黒トリュフ味

内容量 :77g(個装紙込み)

発売日 :2024年9月17日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :9カ月

【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel:0120-28-5605

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post トリュフ×カマンベールのコラボ!ブルボン「ミニチーズおかき黒トリュフ味CH」 appeared first on Dtimes.