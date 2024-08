デフォルメデザインで表現！e-BANPRESTO「ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-黒ひげ海賊団-」

「プレミアムバンダイ」内のバンプレストブランドショップ『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』にて、TVアニメ「ONE PIECE」より「ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-黒ひげ海賊団-」の予約受付を開始!

e-BANPRESTO「ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-黒ひげ海賊団-」

・価格 :22,990円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 :15才以上

・セット内容:塗装済み完成品フィギュア…11個、専用台座…11個

・サイズ(フィギュア単体):マーシャル・D・ティーチ…約7cm

ジーザス・バージェス…約8cm

シリュウ…約8cm

ヴァン・オーガー…約8cm

アバロ・ピサロ…約8cm

ラフィット…約8cm

カタリーナ・デボン…約8cm

サンファン・ウルフ…約8cm

バスコ・ショット…約8cm

ドクQ…約7.5cm

クザン…約7.5cm

・商品素材 :PVC/ABS/MABS 他

・生産エリア :中国

・受注開始予定日 :2024年8月29日(木)13時〜

・商品お届け :2025年1月発送予定

・販売ルート :バンダイナムコグループ公式通販サイト

■商品特長

ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-黒ひげ海賊団-

現四皇【マーシャル・D・ティーチ】を提督に10人の巨漢船長が船を率いる「黒ひげ海賊団」を全員揃って初の『ワールドコレクタブルフィギュア』化。

個性的なキャラクターをシリーズの特徴あるデフォルメデザインで表現しました。

2023年発売『ONE PIECE FILM RED』ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-赤髪海賊団-に匹敵する、全11種の豪華海賊団ワーコレフルコンプセットとなっています。

PREMIUMの名にふさわしい、彩色工程、ボリューム感でセットで飾りたくなる逸品です。

また、同時期(2025年1月〜2月)にクレーンゲームで入手できる「ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア-ハチノス-」では、ハチノス島でのコビー救出シーンに登場するキャラクターを立体化!ハチノス島でのコビー救出シーンを再現することが出来ます。

ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-黒ひげ海賊団-

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

※本商品はアミューズメント景品としての展開予定はありません。

・アミューズメント施設専用景品

・投入時期 :2024年1月〜2月登場予定

・種類 :全10種

(クザン、シリュウ、ハチノス、コビー、ひばり、モンキー・D・ガープ、孔雀、たしぎ、プリンス・グルス、ヘルメッポ)

・商品サイズ:約7cm

・販売ルート:アミューズメント専用景品/全国のアミューズメント施設

※お取り扱いのない店舗もあります

ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア-ハチノス-

※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※お取り扱いのない店舗、登場時期の異なる店舗もあります。

※商品はなくなり次第終了となります。

※登場時期は予告なく変更になる場合があります。

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

