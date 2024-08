過去問学習の重要性や効果的な取り組み方！受験Dr.「過去問活用セミナー」

中学受験専門の個別指導塾・家庭教師である受験Dr.は、過去問学習の重要性や効果的な取り組み方をお伝えする「過去問活用セミナー」を、2024年9月9日(月)・11日(水)・13日(金)に開催します。

受験Dr.「過去問活用セミナー」

セミナー名: 過去問活用セミナー

日程 : 2024年9月9日(月)・2024年9月11日(水)・2024年9月13日(金)

時間 : 2024年9月9日(月)

[午前の部(対面)]

9:30 開場

10:00〜12:30 国語 理科 社会 算数(各教科別)

12:40〜13:40 個別相談会(希望制)

[午後の部(オンライン・録画配信)]

19:00〜21:30 国語 理科 社会 算数(各教科別)

2024年9月11日(水)

[午後の部(オンライン・録画配信)]

19:00〜21:30 国語 理科 社会 算数(各教科別)

2024年9月13日(金)

[午前の部(対面)]

9:30 開場

10:00〜12:30 国語 理科 社会 算数(各教科別)

12:40〜13:40 個別相談会(希望制)

[午後の部(オンライン・録画配信)]

19:00〜21:30 国語 理科 社会 算数(各教科別)

会場 : 受験Dr. 四谷本部校

東京都新宿区四谷1-2-8 四谷THビル 7F

受講料 : 11,000円(税込)(四教科・全般 講演資料含む)

お申し込み: 電話(03-5304-8225)もしくは下記申し込みフォーム

https://www.chugakujuken.com/lp/kakomon-katsuyou/

■「過去問活用セミナー」とは

●中学受験専門の個別指導塾・家庭教師である受験Dr.が、毎年開催している入試対策において必須である過去問演習をどう進めていけばよいのか、不安やお悩みを抱える家庭・少しでも早く最善の学習法を実践したい保護者の方に向けた中学受験生の保護者対象セミナー

●2024年は3日間、対面とオンライン、計5回で開催

●中学受験のプロならではの着眼点と豊富な経験で、過去問学習の重要性を伝え、受験生が抱えるお悩みを解消

●理論としても実践としても、分かりやすく体系立てられた学習戦略を体験可能

●セミナー終了後にはプロ講師による1対1の学習相談会も実施

【担当講師】

*安部 公一郎 講師(写真中央右) 受験Dr. 塾長 京都駅前校校長 クラウンドクター講師

*春野 陽子 講師(写真中央) 国語科講師指導最高責任者 国語科御三家最高責任者 国語読解方程式ノウハウ開発最高責任者 クラウンドクター講師

*海田 真凜 講師(写真中央左) 四谷本部校校長 校長総責任者 クラウンドクター講師

*亀井 章三 講師(写真右) 自由が丘校校長 教科総責任者 クラウンドクター講師

*清水 栄太 講師(写真左) 社会科責任者 社会科長 スーパードクター講師

【セミナー参加特典】

講演資料事前送付

【学習相談】

希望者

【注意事項】

・6年生の保護者対象 ※5年生以下不可

・同業他社の参加禁止

・セミナー中の撮影・録音・録画禁止

