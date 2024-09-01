[8.31 ラ・リーガ第4節](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※24:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン

DF 2 パウ・クバルシ

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 23 ジュール・クンデ

MF 8 ペドリ

MF 17 マルク・カサド

MF 20 ダニ・オルモ

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 11 ラフィーニャ

FW 19 ラミネ・ヤマル

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 26 Ander Astralaga

DF 24 エリック・ガルシア

DF 32 Héctor Fort

DF 35 ジェラール・マルティン

DF 36 Sergi Domínguez

MF 14 パブロ・トーレ

MF 16 フェルミン・ロペス

FW 7 フェラン・トーレス

FW 18 パウ・ビクトル

監督

ハンジ・フリック

[バジャドリー]

先発

GK 13 カール・ハイン

DF 2 ルイス・ペレス

DF 5 ハビ・サンチェス

DF 15 エライ・キュマルト

DF 22 ルーカス・ローザ

MF 8 キケ・ペレス

MF 10 イバン・サンチェス

MF 11 ラウール・モロ

MF 20 スタンコ・ユリッチ

MF 21 セリム・アマラー

FW 9 マルコス・アンドレ

控え

GK 1 André Ferreira

DF 3 ダビド・トーレス

DF 6 ジェンク・エズカジャル

DF 30 Raúl Chasco

MF 4 ビクトル・メセゲル

MF 12 Mario Martín

MF 28 チュキ

MF 32 Koke

FW 7 ママドゥ・シラ

FW 14 フアン ラタサ

FW 18 ダルウィン・マチス

FW 19 アマト・アンディアエ

監督

パウロ・ペッソラーノ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります