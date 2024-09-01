バルセロナvsバジャドリー スタメン発表
[8.31 ラ・リーガ第4節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※24:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 19 ラミネ・ヤマル
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 26 Ander Astralaga
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 Héctor Fort
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 Sergi Domínguez
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
FW 7 フェラン・トーレス
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[バジャドリー]
先発
GK 13 カール・ハイン
DF 2 ルイス・ペレス
DF 5 ハビ・サンチェス
DF 15 エライ・キュマルト
DF 22 ルーカス・ローザ
MF 8 キケ・ペレス
MF 10 イバン・サンチェス
MF 11 ラウール・モロ
MF 20 スタンコ・ユリッチ
MF 21 セリム・アマラー
FW 9 マルコス・アンドレ
控え
GK 1 André Ferreira
DF 3 ダビド・トーレス
DF 6 ジェンク・エズカジャル
DF 30 Raúl Chasco
MF 4 ビクトル・メセゲル
MF 12 Mario Martín
MF 28 チュキ
MF 32 Koke
FW 7 ママドゥ・シラ
FW 14 フアン ラタサ
FW 18 ダルウィン・マチス
FW 19 アマト・アンディアエ
監督
パウロ・ペッソラーノ
※24:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 19 ラミネ・ヤマル
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 26 Ander Astralaga
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 Héctor Fort
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 Sergi Domínguez
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
FW 7 フェラン・トーレス
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[バジャドリー]
先発
GK 13 カール・ハイン
DF 2 ルイス・ペレス
DF 5 ハビ・サンチェス
DF 15 エライ・キュマルト
DF 22 ルーカス・ローザ
MF 8 キケ・ペレス
MF 10 イバン・サンチェス
MF 11 ラウール・モロ
MF 20 スタンコ・ユリッチ
MF 21 セリム・アマラー
FW 9 マルコス・アンドレ
控え
GK 1 André Ferreira
DF 3 ダビド・トーレス
DF 6 ジェンク・エズカジャル
DF 30 Raúl Chasco
MF 4 ビクトル・メセゲル
MF 12 Mario Martín
MF 28 チュキ
MF 32 Koke
FW 7 ママドゥ・シラ
FW 14 フアン ラタサ
FW 18 ダルウィン・マチス
FW 19 アマト・アンディアエ
監督
パウロ・ペッソラーノ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります