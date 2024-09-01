個包装もイラスト付き！ブルボン【推しの子】デザイン「アルフォート」
ブルボンは、人気テレビアニメ「【推しの子】」のキャラクターをパッケージにデザインした「アルフォート」など3品を2024年9月2日(月)に期間限定で発売！
ブルボン【推しの子】デザイン「アルフォート」
発売日 ：2024年9月2日(月) 全国発売
販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
価格 ：オープンプライス
ブルボンは、人気テレビアニメ「【推しの子】」のキャラクターをパッケージにデザインした「アルフォート」など3品を2024年9月2日(月)に期間限定で発売します。
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
外装はアニメからのイメージを各商品3種類、個装は各商品5種類ずつバラエティ豊かに取り揃っています。
同社のロングセラー商品と人気テレビアニメの楽しみなコラボレーションです。
商品名 ：アルフォート
内容量 ：10枚
賞味期限：12カ月
商品名 ：ブランチュール
内容量 ：10個
賞味期限：12カ月
商品名 ：ガトーレーズン
内容量 ：5個
賞味期限：6カ月
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
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