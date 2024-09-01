個包装もイラスト付き！ブルボン【推しの子】デザイン「アルフォート」

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ブルボンは、人気テレビアニメ「【推しの子】」のキャラクターをパッケージにデザインした「アルフォート」など3品を2024年9月2日(月)に期間限定で発売！

 

ブルボン【推しの子】デザイン「アルフォート」

 

 

発売日　　　　　　：2024年9月2日(月)　全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格　　　　　　　：オープンプライス

 

ブルボンは、人気テレビアニメ「【推しの子】」のキャラクターをパッケージにデザインした「アルフォート」など3品を2024年9月2日(月)に期間限定で発売します。

 

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

 

外装はアニメからのイメージを各商品3種類、個装は各商品5種類ずつバラエティ豊かに取り揃っています。

同社のロングセラー商品と人気テレビアニメの楽しみなコラボレーションです。

 

商品名　：アルフォート

内容量　：10枚

賞味期限：12カ月

 

 

 

 

 

 

商品名　：ブランチュール

 

 

内容量　：10個

賞味期限：12カ月

 

 

 

商品名　：ガトーレーズン

 

 

内容量　：5個

賞味期限：6カ月

 

 

 

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

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