個包装もイラスト付き！ブルボン【推しの子】デザイン「アルフォート」

ブルボン【推しの子】デザイン「アルフォート」

発売日 :2024年9月2日(月) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

ブルボンは、人気テレビアニメ「【推しの子】」のキャラクターをパッケージにデザインした「アルフォート」など3品を2024年9月2日(月)に期間限定で発売します。

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

外装はアニメからのイメージを各商品3種類、個装は各商品5種類ずつバラエティ豊かに取り揃っています。

同社のロングセラー商品と人気テレビアニメの楽しみなコラボレーションです。

商品名 :アルフォート

内容量 :10枚

賞味期限:12カ月

商品名 :ブランチュール

内容量 :10個

賞味期限:12カ月

商品名 :ガトーレーズン

内容量 :5個

賞味期限:6カ月

