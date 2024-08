３色追加！レオフォトジャパン「Leofoto」ロックナット

レオフォトジャパンは、三脚をより個性的にカスタマイズ可能なロックナットのカラーバリエーションの部品販売を国内正規販売品のLeofoto製品を対象に2024年8月29日(木)より開始しました。

レオフォトジャパン「Leofoto」ロックナットカラーバリエーション

●カラーバリエーションはレッド、ブルー、イエローの3色

●3個1セットとなっており、脚パイプに取り付ける抜け止め部品も付属

3個1セット

畳んだ状態レッド、ブルー

畳んだ状態イエロー

伸ばした状態イエロー

伸ばした状態レッド

伸ばした状態ブルー

●販売価格一覧(税込)3個1セット

【40mm】3,850円

【36mm】3,300円

【32mm】2,860円

【28mm】2,640円

【25mm】2,420円

【22mm】2,200円

【19mm】1,980円

【16mm】1,760円

【13mm】1,650円

<Leofotoショールームの案内>

レオフォトショールーム(Leofoto SHOWROOM)

営業時間 : 10:00〜18:00(火・水定休)

所在地 : 〒332-0021 埼玉県川口市西川口3-33-29 NWビル2F

電話/FAX: 048-446-7669/048-446-7689

メール :

mail@leofoto-japan.com

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 3色追加!レオフォトジャパン「Leofoto」ロックナット appeared first on Dtimes.