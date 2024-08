【シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 月光 バニーVer.】2025年3月 発売予定価格:40,700円【シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 閃光 バニーVer.】2025年4月 発売予定価格:40,700円撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

FREEingより発売される、1/4スケールフィギュアの「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 月光 バニーVer. / 閃光 バニーVer.」。こちらは、マーベラスのスマートフォン向けゲーム「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」に登場する月光と閃光を、バニー姿で再現したものだ。

発売時期は月光が2025年3月、閃光がひと月遅れの2025年4月となっているが、ほぼ同時期に入手することができる。それぞれ単体でも魅力的なのだが、あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示されていた様子のように、2体並べることでより迫力が増して見える。

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は月光が約420mm。閃光が約390mmだ

まずは月光からご紹介していこう。今回は、シリーズのキャラクターデザインを担当する八重樫南氏が描き下ろしたイラストを元にフィギュア化したというこちらの作品。バニースタイルらしく、衣装にフリルやリボンをあしらいつつ、ライトイエローを基調にしたファンシーな見た目になっているところが特徴だ。

グレーの長い髪は背中の方でなびいており、こちらも躍動感がある。頭に付けた長いうさ耳はピンク色になっており、こちらも髪の色との対比でかなり目立って見える。垂れ下がった前髪の合間から、何かを訴えかけるようにこちらを見つめる表情も素晴らしい。

このなんとも言えない表情がかわいらしい

グレーの髪とピンクのうさ耳の色が合っている

豊満すぎるバストにも目が惹きつけられる!

胸元が大きく開いたバニースーツも素晴らしいのだが、なんといってもリアルに見えるのが脚にはいたストッキングだ。こちらは編み目などもわかるようになっており、かなりこだわって作り込んでいるのがわかる。特にサイズが大きいフィギュアであるため、こうした細かいところもじっくりと眺めることができるのは嬉しいポイントだ。

スタイルの良さもよくわかる

ストッキング部分は編み目も含めてしっかりと再現されている

月光はややおとなしめの見た目になっているのに比べて、陽キャな雰囲気が漂っているのが閃光だ。こちらも月光と同様に八重樫南氏が描き下ろしたイラストを元にフィギュア化したものである。デザイン自体も月光とペアになるように作られており、一緒に並べて飾りやすくなっている。

普段の閃光とは異なり、今回はライトブルーとホワイトを基調としたファンシーな見た目のバニースーツに身を包んだ姿になっている。こちらはかなりピッチリ目の衣装のせいか、おへその凹みがわかるなど体のラインもバッチリ出ている印象だ。

何かを誘っているような表情をした閃光

両脇に飛び出した長いツインテールの髪と、上に突き出たうさ耳が対照的で面白い

閃光が身に付けているバニースーツも露出度は高めだ

閃光が身に付けているタイツも、月光と同じように編み目が付けられたデザインだ。太ももとの境目には、フリルや薄緑色のリボンなどのアクセサリーが付けられている。全体的に派手な印象だが、足元のパンプスは清楚な純白になっている。

むっちりとした白い太ももが、なんともけしからん!

足元だけ見ると清楚なスタイルだ

こちらの「月光 バニーVer.」と「閃光 バニーVer.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。どちらもすでに予約が開始されているので、どうしても手に入れたいという人は早めに購入をすませておこう!

【フォトギャラリー】

(C) Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.