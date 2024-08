オンラインゲームには基本的に“サービス終了”がいつかは訪れるもの。サービス終了と言えばネガティブなイメージも強いが、サービス終了のお知らせ発表から終了までの期間に、運営からの感謝としてゲームをプレイしていたファン向けに特別施策が実施されることがあり、これをプレイしないのはとても勿体ないし、意外と見逃している方も多いのではないかと思う。

そこで、サービス終了してしまうゲームタイトルを月単位で一覧にし、一部タイトルについては終了してしまうからこそ実施される特別な施策や終了までのスケジュール、発表されている終了後の展開についてなども紹介していきたいと思う。

9月のサービス終了タイトルは14本。遊び残しの無いように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2024年9月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 SYNCED Level Infinite 2023年9月8日 2024年9月9日 スカイフォートレス-オデッセイ G-CONG NETWORK 2023年11月16日 2024年9月13日 天使と悪魔と恋の宝石 RUNNER UP PLUS 2024年5月29日 2024年9月13日 三魚国志 Hortor Games 2023年8月11日 2024年9月19日 サイレントサイン でらゲー 2024年1月25日 2024年9月20日 Aurora7 Foga Tech 2024年4月8日 2024年9月23日 ファルキューレの紋章 マイネット 2012年10月18日 2024年9月24日 イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ CYBIRD 2012年9月26日 2024年9月24日以降順次 100日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮 CYBIRD 2014年4月30日 2024年9月24日以降順次 ディズニー マイリトルドール ココネ 2016年9月1日 2024年9月25日 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE- エイチーム 2018年10月21日 2024年9月30日 アリスフィクション ワンダープラネット 2022年7月27日 2024年9月30日 アスタータタリクス gumi 2023年8月28日 2024年9月30日 実況パワフルサッカー コナミデジタルエンタテインメント 2016年12月7日 2024年9月30日

2024年9月30日16時 サービス終了

メーカー:エイチーム

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、メディアミックスプロジェクト「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」のゲームアプリ版としてエイチームよりリリースされたスマホ向けタイトル。舞台少女24人が紡ぐ全編描きおろし+ボイス付きのストーリーが楽しめる。

メインストーリーのほか、スクールストーリー、絆ストーリー、シアターストーリーといった様々なエピソードが多数用意されているのも魅力。個性豊かなキャラクターたちを育成し、レビュー(バトルパート)をクリアしていくことで物語が進行していくなど、ゲームならではのやりこみ要素もたっぷり用意されている。

【【スタリラ】新アニメーションPVフルバーション】

7月31日に公式サイトに掲載されたお知らせにより、サービスの終了が2024年9月30日12時となることが明かされた。終了の理由としては「今後お客様にご満足いただけるサービスの提供が困難であるという結論に至ったため」としている。2018年10月21日のサービス開始より約6年での終了となる。

サービス終了のお知らせ発表後より、毎日大量のスタァジェム配布や、最大600連の無料ガチャが行なえる「カーテンコールキャンペーン」が開催。ほかにも、ストーリーの解放や、イベントやスタァ公演、スタァアリーナといった各種コンテンツもサービス終了まで実施される。

未使用のゲーム内有償通貨については払戻しが行なわえる予定で、詳細については後日、ゲーム内および公式サイトにて案内される予定となっている。

アスタータタリクス

2024年9月30日15時 サービス終了

メーカー:gumi

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、「ファントム オブ キル(ファンキル)」や「誰ガ為のアルケミスト(タガタメ)」を手掛けてきた開発スタジオ「Studio FgG」によるプロジェクトから誕生したスマホ向けゲーム。「キングダムハーツ」シリーズや「ファイナルファンタジーXV」、「聖剣伝説 LEGEND OF MANA」などの音楽を手掛けてきた下村陽子氏がBGMを担当している。

プレーヤーは世界を救う継承者として、壮大な物語を辿っていく。様々な選択肢を迫られるストーリーパート、シミュレーションRPGならではの奥深い戦略バトル、世界観に合った美麗グラフィックスやBGMなど、没入感たっぷりのゲーム体験を楽しめる。

【『アスタータタリクス』ファイナルトレーラー】

7月24日に公式サイトにてサービス終了および「伝晶石」販売終了に関するお知らせが掲載。サービスの終了が2024年9月30日15時となることが明かされた。2023年8月28日のサービス開始から約1年での終了となる。

サービス終了告知後からは1日1回無料10連召喚、遠征ドロップアイテム2倍、討伐戦ボス撃破時の淘汰値上昇率1.5倍、AP消費0で挑戦可能なスクエアメダル獲得クエスト、エレメントオーブ獲得クエストなどが恒例化に。なお、コロシアム最終シーズンは9月18日で終了となることも案内されている。

未使用のゲーム内通貨については10月1日15時より払戻し申出受付が開始する。受付期間は12月16日15時まで。払戻し手続きには「プレイヤーID」および「プレイヤー名」、「メールアドレス」が必要となるため、手続きが完了するまではアプリをアンインストールしないよう注意してほしい。

実況パワフルサッカー

2024年9月30日15時 サービス終了

メーカー:コナミデジタルエンタテインメント

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、コナミデジタルエンタテインメントより配信されているスマホ向けサッカーゲームアプリ。「実況パワフルプロ野球(パワプロ)」の派生作品となっており、お馴染みの「サクセス」モードなどを楽しめる。

舞台は高校サッカー。選手育成のほか、チームメイトとの熱い友情やマネージャーとの恋愛などが描かれるイベントも魅力。試合イベントはプレーヤー自身がキャラクターを操作でき、スライドやフリックといったスマホならではの直感的な操作で遊ぶことができる。

【【重要なお知らせ】長きに渡り『実況パワフルサッカー』をご愛顧いただきありがとうございました】

7月2日に掲載されたお知らせにより、サービスの終了は2024年9月30日となることが明かされた。終了の理由については「諸般の事情によるため」としている。2016年12月7日のサービス開始から約7年9カ月での終了となる。

サービス終了のお知らせ発表後は終了までのロードマップが公開され、ログインボーナスや消費SP割引といった各種キャンペーンや育成応援ガチャなどが9月30日まで開催されることが案内されている。

なお、未使用のゲーム内有償通貨については10月1日16時より払戻し受付が開始される。払戻し完了前にアプリを削除したり、最新バージョンにアップデートしていない場合は払戻しが不可となる可能性があるため注意してほしい。

イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ

2024年9月24日~ 順次サービス終了

メーカー:CYBIRD

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作はサイバードより配信されている女性向け恋愛ゲーム「イケメン王宮」シリーズの1つ。Android、iOSのほか、Ameba、dゲーム、GREE、mobageといった各プラットフォームで展開されている。プレーヤーはとある国のプリンセスとなり、王室直属の騎士団長と秘密の誓いを交わすなど、様々な物語を体験できる。

登場キャラクターはタイトル通り“イケメン”揃い。CVには石川界人さん、立花慎之介さん、日野聡さんなど豪華声優陣が起用されている。

【【公式PV】イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ】

7月10日に公式Xにてサービス終了が発表され、サービスが2024年9月24日以降順次終了することが明かされた(各プラットフォームで終了日が異なる)。2012年9月26日の正式サービス開始から約12年での終了となる。

また、同シリーズとなる「100日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮」についても同日より順次サービスが終了する予定。今後の詳細なスケジュールや有償通貨についてなどは各プラットフォームで異なるため、ゲーム内のお知らせなどを確認してほしい。

ディズニー マイリトルドール

2024年9月25日12時 サービス終了

メーカー:ココネ

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作はココネが配信しているスマホ向けのアバターアプリ。夢見るリトルドールをたくさん集め、ディズニーに彩られた自分だけの世界を想いのままに作れる。

ミッキーマウス、くまのプーさん、スティッチなど魔法がかかったディズニーキャラクターたちが多数登場。ドールハウスを好みのディズニーテーマで飾ったり、着せ替えて楽しめる人形のデコドールをコレクションできるなど、癒やしの体験が魅力となっている。

【「ディズニー マイリトルドール」オープニング動画】

6月25日に重要なお知らせとしてサービス終了が発表された。サービスの終了は2024年9月25日12時を予定しており、2016年9月1日のサービス開始開始から8年での終了となる。

サービス終了告知後も各種イベントが継続開催されており、最後までゲームが楽しめるようになっている。また、毎週月曜の復刻ガチャ追加は9月16日まで継続、毎週木曜のマジカルギフト リトルドール追加は9月12日まで継続される。

手元に残ったゲーム内有償通貨については9月25日13時より払戻申請が開始する。なお、アプリは既に各ストアから削除されており、申請を行なう前にアプリを削除した場合は再インストールできず払戻が不可なるため注意してほしい。

