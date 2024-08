9月2日 価格改定

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、プレイステーション 5本体および周辺機器の価格改定を9月2日に実施する。

経済情勢の変動などにより実施される今回の価格改定。PS5本体や周辺機器を対象にしており、ディスクドライブを搭載した通常モデルのPS5は66,980円より79,980円へ、PS5 デジタル・エディションは59,980円より72,980円になるなどいずれも1万円以上の価格が値上げされる。

周辺機器としてはDualSenseが9,480円だったものが11,480円に、PlayStation VR2は74,980円より89,980円に値上げ。PS5は過去にも値上げが実施されたが、9月2日より新たな価格での販売が行なわれる形となる。

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.