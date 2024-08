KING’s BARRELは、クラウドファンディング「CAMPFIRE(キャンプファイヤー)」にてリミテッド・ドイツウイスキーの日本先行販売を2024年9月末まで実施しています。

KING’s BARREL「リミテッド・ドイツウイスキー」

2種類のシュリアス・ババリアンウイスキー

KING’s BARRELは、クラウドファンディング「CAMPFIRE(キャンプファイヤー)」にてリミテッド・ドイツウイスキーの日本先行販売を2024年9月末まで実施。

南ドイツ発【限定60本】オクトーバーフェストのビール樽で熟成のドイツウイスキーです。

老舗ドイツウイスキー蒸溜所「シュリアス」

現在クラウドファンディングで挑戦中のプロジェクトは、バイエルンの老舗蒸溜所がつくる2種類の本数限定リミテッドウイスキー!

ビール大国ドイツで毎年開催される世界最大のビール祭り「オクトーバーフェスト」の特別なビールの樽で熟成のシングルモルトウイスキー「オクトーバーフェスト・エディション2024」と100%バイエルン産のスモーキーなシングルモルトウイスキー「ババリアン・ピート/カスクストレングス」!

大人気のこのウイスキーの日本確保分としては各ボトル限定90本/限定120本のみの希少なリミテッドウイスキー。

日本でのクラウドファンディングでの先行販売は9月末までです。

■プロジェクト概要

【本数限定!!】2種類の100%バイエルン産リミテッド・シングルモルトウイスキー

オクトーバーフェストビール樽熟成ウイスキー

■その1. シュリアス シングルモルトウイスキー/オクトーバーフェスト・エディション2024

ドイツと言えばビール、ビールと言えばオクトーバーフェストですが、世界最大のビール祭りオクトーバーフェストでは、地元ミュンヘンの選ばれし6つの醸造所のビールのみ「オクトーバーフェストビール」として認められています。

ビールはもちろんウイスキーづくりにおいても自由自在にモルトを操るドイツ、そんなドイツのバイエルン地方の老舗ウイスキー蒸溜所がこだわりを持ってつくるビール樽熟成の希少なウイスキーは、アメリカンオーク樽で3年間の熟成を経て、強烈で力強い風味が特徴的な「オクトーバーフェストビール」のビール樽で9ヶ月さらに眠りにつき完成されます。

毎年本数限定でリリースされる「オクトーバーフェスト・エディション」は大人気商品のためドイツ国内でも手に入れるのは難しいのですが、蒸溜所と粘り強い交渉を行った結果、なんと2024年の2024年分を90本のみ日本販売用として確保することが出来たのでその内60本をキャンペーン価格にて日本先行販売を行います。

ビール樽由来のスパイシーさとマイルドで奥深い味わいのシュリアスウイスキーが見事に調和したオリジナリティ溢れる限定のリミテッドウイスキーは、熟したリンゴや洋ナシの甘くフルーティーなノート、トーストしたパンのような深いモルトの香り、カラメルとバニラの軽いニュアンスがハーモニーを奏でるバランスのとれた甘さが特徴の極上ウイスキーへと仕上がっています。

スモーキーなババリアンピート・ウイスキー

■その2. シュリアス シングルモルトウイスキー/ババリアン・ピート/カスクストレングス

見事な職人技と地元バイエルンの大地の恵みのコラボレーションの素晴らしい結晶「ババリアン・ピート」は、バイエルンのピュアなアルプスの湧き水と地元で収穫されたババリアン大麦から出来たピーテッドのモルトでつくられるカスクストレングスの100%バイエルン産のスモーキーな1本。

ピートの効いた強いケムリ感の中にもチョコレートやマーマレード、塩キャラメルのような魅力的な甘みやフルーティーさもしっかりと感じるユニークで非常に複雑な味わいの本数限定リミテッド・シングルモルトウイスキーです。

今回キングズバレルが日本用に確保できたのは120本のみ。

その内100本を今回日本先行販売としてキャンペーン価格で販売しています。

・プロジェクト期間: 2024年9月30日 23:59まで

・URL :

https://camp-fire.jp/projects/785491

バイエルンのこだわりのウイスキー蒸溜所「シュリアス」

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 超希少なドイツウイスキーが限定60本で登場!KING's BARREL「リミテッド・ドイツウイスキー」 appeared first on Dtimes.