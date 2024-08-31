ブレントフォードvsサウサンプトン スタメン発表
[8.31 プレミアリーグ第3節](Gtech Community Stadium)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブレントフォード]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 5 イーサン・ピノック
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 27 ビタリー・ヤネルト
MF 6 クリスティアン・ノアゴール
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
FW 7 ケビン・シャーデ
FW 11 ヨアン・ウィサ
FW 19 ブライアン・ムベウモ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 16 ベン・ミー
DF 30 マッツ・ルアスレウ
MF 14 ファビオ・カルバーリョ
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 26 ユヌス・エムレ・コナク
MF 28 R. Trevitt
FW 23 キーン・ルイス・ポッター
監督
トーマス・フランク
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 5 ジャック・スティーブンス
DF 6 テイラー・ハーウッド=ベリス
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 7 ジョー・アリボ
MF 8 ウィル・スモールボーン
MF 16 菅原由勢
FW 9 アダム・アームストロング
FW 17 ベン・ブレアトン
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 21 チャーリー・テイラー
MF 10 アダム・ララーナ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 26 レスリー・ウゴチュク
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 19 キャメロン・アーチャー
FW 27 サミュエル・アモ=アメヤウ
監督
マーティンラッセル
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブレントフォード]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 5 イーサン・ピノック
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 27 ビタリー・ヤネルト
MF 6 クリスティアン・ノアゴール
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
FW 7 ケビン・シャーデ
FW 19 ブライアン・ムベウモ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 16 ベン・ミー
DF 30 マッツ・ルアスレウ
MF 14 ファビオ・カルバーリョ
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 26 ユヌス・エムレ・コナク
MF 28 R. Trevitt
FW 23 キーン・ルイス・ポッター
監督
トーマス・フランク
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 5 ジャック・スティーブンス
DF 6 テイラー・ハーウッド=ベリス
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 7 ジョー・アリボ
MF 8 ウィル・スモールボーン
MF 16 菅原由勢
FW 9 アダム・アームストロング
FW 17 ベン・ブレアトン
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 21 チャーリー・テイラー
MF 10 アダム・ララーナ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 26 レスリー・ウゴチュク
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 19 キャメロン・アーチャー
FW 27 サミュエル・アモ=アメヤウ
監督
マーティンラッセル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります