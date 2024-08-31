[8.31 プレミアリーグ第3節](Gtech Community Stadium)

※23:00開始

<出場メンバー>

[ブレントフォード]

先発

GK 1 マルク・フレッケン

DF 5 イーサン・ピノック

DF 20 クリストフェル・アイェル

DF 22 ネイサン・コリンズ

DF 27 ビタリー・ヤネルト

MF 6 クリスティアン・ノアゴール

MF 8 マティアス・イェンセン

MF 24 ミッケル・ダムスゴーア

FW 7 ケビン・シャーデ

FW 11 ヨアン・ウィサ

FW 19 ブライアン・ムベウモ

控え

GK 12 ハウコン・バルディマルソン

DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ

DF 16 ベン・ミー

DF 30 マッツ・ルアスレウ

MF 14 ファビオ・カルバーリョ

MF 18 イェホル・ヤルモリュク

MF 26 ユヌス・エムレ・コナク

MF 28 R. Trevitt

FW 23 キーン・ルイス・ポッター

監督

トーマス・フランク

[サウサンプトン]

先発

GK 30 アーロン・ラムズデール

DF 5 ジャック・スティーブンス

DF 6 テイラー・ハーウッド=ベリス

DF 35 ヤン・ベドナレク

MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

MF 4 フリン・ダウンズ

MF 7 ジョー・アリボ

MF 8 ウィル・スモールボーン

MF 16 菅原由勢

FW 9 アダム・アームストロング

FW 17 ベン・ブレアトン

控え

GK 1 アレックス・マッカーシー

DF 14 ジェームズ・ブリー

DF 21 チャーリー・テイラー

MF 10 アダム・ララーナ

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 26 レスリー・ウゴチュク

MF 33 タイラー・ディブリング

FW 19 キャメロン・アーチャー

FW 27 サミュエル・アモ=アメヤウ

監督

マーティンラッセル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります