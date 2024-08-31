Ý¯ºä46¡¦Æ£µÈ²ÆÎë¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦»³ùõÅ·¤«¤é¤Î°Õ³°¤Ê´Õ¾ÞÊó¹ð¤Ë¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Ý¯ºä46¤ÎÆ£µÈ²ÆÎë¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬30Æü¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ø¿·ÊÆµ¼Ô¥È¥í¥Ã»Ò »ä¤¬¤ä¤é¤Í¤ÐÃ¯¤¬¤ä¤ë¡ª¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¡õ³ÈÂç¸ø³«µÇ°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£±Ç²è¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¹â¹»¤Î¿·Ê¹Éô¤Ç¿·ÊÆµ¼Ô¤È¤·¤ÆËÛÁö¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦½ê·ë°á¤ò±é¤¸¤¿Æ£µÈ¤µ¤ó¡£¼þ¤ê¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÝ¯ºä46¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ë»³粼Å·¤¬²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¸«¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£¡Ê»³粼Å·¤«¤é¡Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë±Ç²è´Û¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÈÂ²¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¾ð¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤é¡×¡¡23ºÐ¤ò·Þ¤¨ÊúÉé¸ì¤ë
Æ£µÈ¤µ¤ó¤Ï29Æü¤Ë23ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÆ±ÀÊ¤·¤¿¾®ÎÓ·¼°ì´ÆÆÄ¤«¤é²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ£µÈ¤µ¤ó¤Ï23ºÐ¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¾ð¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¢23ºÐ¤â¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£