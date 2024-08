【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「自分をひまわりに見立てて、色んなモノに枯らされても種を落としてまた 咲いてやるというような気持ちがテーマとなっています」(JO1白岩瑠姫)

JO1の白岩瑠姫が、JO1メンバーセルフYouTube企画『PLANJ』(プラント)の第4弾として、自身が作詞作曲したオリジナルソング「ひまわり」を公開した。

90年代ロックに影響を受けた白岩自身の思いが楽曲制作、MVのコンセプトに全面的に込められた仕上がりに。

初めて見せるバンド編成のギター&ボーカル姿に注目だ。

