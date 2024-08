なんというひらめき! YouTubeチャンネル「Crazy Eye Glass」では、猫ちゃんが自力で給餌器からごはんをゲットする様子が配信され、動画のコメント欄には「必死に頑張る姿からはエサを食べるための決意が感じられる」「給餌器の仕組みを理解してるね。賢いなぁ」など、ベタ褒めの声が続出しました。

「どこか、ごはんが取り出せるところはあるかニャ?」

注目を集めたのは「Cat figures out how to defeat the automatic cat feeder」という動画。

大きな自動給餌器を前にする1匹の黒猫ちゃん。透明なケースの中からおいしそうなごはんが見えています。黒猫ちゃんはどうしても中に入っているごはんが食べたい様子。どうすれば食べられるのかを考えているのでしょうか。

まずは入念に給餌器を触ってみますが、やはりケース越しではごはんに手が届くことはありません。「ごはんはすぐそこニャのに…」と、何とももどかしそうにケースをカリカリ。

今度は反対側に回って観察します。「どこか、ごはんが取り出せるところはあるかニャ?」と探っていると、何かひらめいた黒猫ちゃん。ケースと給餌口の付け根をグリグリします。

すると、「バターン!」と大きな音とともに上のケース部分が外れました。と同時にエサが飛び散ります。ついに給餌器を倒すことに成功した黒猫ちゃん。他の猫ちゃんもやってきて、一緒にごはんを楽しみました。

視聴者からは「諦めずにトライし続けてるのがすごいな」「ケースが透明なのがいけないね! 見えたら食べたくなっちゃうよ」といったコメントが寄せられていました。それにしても、給餌器の接合部分を攻めて倒すとは、お見事すぎる頭脳プレー。飼い主が外しているところを見たことがあるのでしょうか? 黒猫ちゃんの頭脳と力技が光る動画でした。