柏vs東京V 試合記録
【J1第29節】(三協F柏)
柏 2-3(前半2-2)東京V
<得点者>
[柏]細谷真大(8分)、オウンゴール(45分+1)
[東]木村勇大(15分)、山見大登(30分)、翁長聖(55分)
<警告>
[柏]野田裕喜(39分)
主審:先立圭吾
├東京Vが打ち合い制して今季3度目2連勝! 木村&山見の2発から翁長が決勝点、柏は細谷ら2点追撃も連敗喫す
├W杯アジア最終予選直前に結果残した細谷真大、アジア杯以来のA代表は「選ばれてからが勝負」
└2戦3発で切れ味増す東京V山見大登「積み上げていけば上には行ける」暫定7位もさらなる高みへ
柏 2-3(前半2-2)東京V
<得点者>
[柏]細谷真大(8分)、オウンゴール(45分+1)
[東]木村勇大(15分)、山見大登(30分)、翁長聖(55分)
<警告>
[柏]野田裕喜(39分)
主審:先立圭吾
├東京Vが打ち合い制して今季3度目2連勝! 木村&山見の2発から翁長が決勝点、柏は細谷ら2点追撃も連敗喫す
├W杯アジア最終予選直前に結果残した細谷真大、アジア杯以来のA代表は「選ばれてからが勝負」
└2戦3発で切れ味増す東京V山見大登「積み上げていけば上には行ける」暫定7位もさらなる高みへ