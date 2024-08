明治安田J2リーグ第29節の6試合が31日に行われ、横浜FCが暫定ながら首位に浮上した。2位横浜FCはモンテディオ山形とのアウェイ戦。開始9分にイサカ・ゼインの一発を浴び、後半を迎えたが、11分に右サイドからのクロスに大外の高橋利樹がヘッドで合わせて追いつく。さらに、80分に福森晃斗がバイタルエリア中央から左足で抑えを効かせたボールを蹴り込み、勝ち越しに成功。逆転の横浜FCが3連勝&15戦無敗とし、今節中止の清水エスパルスを抜いて暫定首位に浮上した。

3位V・ファーレン長崎は栃木SCをホームに迎え撃っての今節。34分に中村慶太のゴールで先手を奪い、後半もそのリードを長く保ったが、90+3分に南野遥海の土壇場弾を浴び、1-1で勝ち切れず。2連敗こそストップしたものの、これで6戦未勝利となり、首位浮上の横浜FCとは10ポイント差に広がってしまった。そのほか、プレーオフ争いでは5位ベガルタ仙台が2戦ぶり白星で4位に。4位レノファ山口FCとの直接対決を制した6位ファジアーノ岡山も5戦連続ドローの末に今節を白星で飾り、5位に順位を上げている。そして、下位では上述の18位栃木とともに、ヴァンフォーレ甲府に0-1で敗戦の19位鹿児島ユナイテッドFCも勝てず。最下位ザスパ群馬は明日、ブラウブリッツ秋田をホームに迎え撃っての今節となる。◆第29節8/31(土)水戸ホーリーホック 3-1 愛媛FCヴァンフォーレ甲府 1-0 鹿児島ユナイテッドFCベガルタ仙台 2-0 いわきFCモンテディオ山形 1-2 横浜FCレノファ山口FC 0-2 ファジアーノ岡山V・ファーレン長崎 1-1 栃木SC9/1(日)《19:00》ザスパ群馬 vs ブラウブリッツ秋田ロアッソ熊本 vs 藤枝MYFC大分トリニータ vs ジェフユナイテッド千葉中止徳島ヴォルティス vs 清水エスパルス