宮崎県で最大震度3の地震 宮崎県・宮崎市
31日午後10時4分ごろ、宮崎県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、宮崎県の宮崎市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□宮崎県
宮崎市
■震度2
□宮崎県
日南市 串間市 国富町
綾町 西都市 高鍋町
川南町 宮崎美郷町 高千穂町
都城市 小林市 三股町
高原町
産山村 合志市
□大分県
竹田市
□鹿児島県
霧島市 姶良市 鹿屋市
大崎町 肝付町
■震度1
□宮崎県
延岡市 日向市 新富町
木城町 宮崎都農町 門川町
椎葉村 えびの市
□熊本県
阿蘇市 宇土市 宇城市
熊本美里町 西原村 山都町
人吉市 多良木町 上天草市
芦北町
□大分県
大分市 佐伯市
□鹿児島県
鹿児島市 指宿市 薩摩川内市
南さつま市 伊佐市 湧水町
垂水市 曽於市 志布志市
東串良町 錦江町
□佐賀県
佐賀市 神埼市 上峰町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。