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31日午後10時4分ごろ、宮崎県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、宮崎県の宮崎市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□宮崎県
宮崎市

■震度2
□宮崎県
日南市　串間市　国富町
綾町　西都市　高鍋町
川南町　宮崎美郷町　高千穂町
都城市　小林市　三股町
高原町

□熊本県
産山村　合志市

□大分県
竹田市

□鹿児島県
霧島市　姶良市　鹿屋市
大崎町　肝付町

■震度1
□宮崎県
延岡市　日向市　新富町
木城町　宮崎都農町　門川町
椎葉村　えびの市

□熊本県
阿蘇市　宇土市　宇城市
熊本美里町　西原村　山都町
人吉市　多良木町　上天草市
芦北町

□大分県
大分市　佐伯市

□鹿児島県
鹿児島市　指宿市　薩摩川内市
南さつま市　伊佐市　湧水町
垂水市　曽於市　志布志市
東串良町　錦江町

□佐賀県
佐賀市　神埼市　上峰町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。