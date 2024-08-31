アーセナルvsブライトン スタメン発表
[8.31 プレミアリーグ第3節](エミレーツ スタジアム)
※20:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 36 T. Setford
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
MF 56 サラー ウラド ムハンド
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
監督
ミケル・アルテタ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
DF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 6 ジェームズ・ミルナー
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 2 タリク・ランプティ
DF 3 イゴール
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 14 ジョルジニオ・ラター
FW 24 シモン・アディングラ
監督
Fabian Marc Hürzeler
※20:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
GK 36 T. Setford
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
MF 56 サラー ウラド ムハンド
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
監督
ミケル・アルテタ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
DF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 6 ジェームズ・ミルナー
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 2 タリク・ランプティ
DF 3 イゴール
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 14 ジョルジニオ・ラター
FW 24 シモン・アディングラ
監督
Fabian Marc Hürzeler
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります