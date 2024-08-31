[8.31 プレミアリーグ第3節](エミレーツ スタジアム)

※20:30開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン ティンバー

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 36 T. Setford

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 49 M. Lewis-Skelly

MF 53 イーサン・ヌワネリ

MF 56 サラー ウラド ムハンド

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

監督

ミケル・アルテタ

[ブライトン]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 5 ルイス・ダンク

DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

DF 34 ヨエル・フェルトマン

DF 41 ジャック・ヒンシェルウッド

MF 6 ジェームズ・ミルナー

MF 9 ジョアン・ペドロ

MF 17 ヤンクバ・ミンテ

MF 20 カルロス・バレバ

MF 22 三笘薫

FW 18 ダニー・ウェルベック

控え

GK 23 ジェイソン・スティール

DF 2 タリク・ランプティ

DF 3 イゴール

DF 4 アダム・ウェブスター

DF 30 ペルビス・エストゥピニャン

MF 10 フリオ・エンシソ

MF 26 ヤシン・アヤリ

FW 14 ジョルジニオ・ラター

FW 24 シモン・アディングラ

監督

Fabian Marc Hürzeler

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります