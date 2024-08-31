ザ・おめでたズ、結成10周年記念の新アルバム『COLLECT10N』を11/6に発売
ザ・おめでたズが、結成10周年を記念したニューアルバム『COLLECT10N』を11月6日に発売することを発表した。
『COLLECT10N』には、近年リリースされた「michi」「Summer Wave」「ニク☆ヤク☆ニク☆クウ」「能天気」「TODAY IS THA DAY」「茶柱」「寶船 feat. フレンズ」といった既発7曲に、11月8日の結成記念日をテーマにした楽曲やフィーチャリングを招いた楽曲、メンバーソロ曲などを含む新曲9曲を加えた全16曲を収録。
リリース情報
2024年11月6日(水)発売
収録曲：
michi、Summer Wave、ニク☆ヤク☆ニク☆クウ、能天気、TODAY IS THA DAY、茶柱、寶船 feat. フレンズ他全16曲
価格：4,000円（税込） 品番：NCS-10306 形態：通常盤のみ配信：同日より配信開始予定
※その他詳細は後日解禁
ライブ・イベント情報
公演日：2024年12月7日(土)
時間：開場17:00 /開演 18:00
会場：Shibuya WWW
前売チケット料金 ￥4,500(税込) ※ドリンク代別途必要
チケット販売URL：https://l-tike.com/thaomedetaz/
問い合わせ：thaomedetaz.info@gmail.com
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