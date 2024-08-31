愛媛大、高知学芸高、坂出高が全国大会へ 合唱コンクール四国大会
第77回全日本合唱コンクール四国支部大会・第64回四国合唱コンクール（全日本合唱連盟四国支部、朝日新聞社主催）が31日、高知市文化プラザかるぽーとで始まった。
この日は大学職場一般部門の大学ユースに4団体、高校部門のAグループ（6〜32人）とBグループ（33人以上）に計14団体が参加した。
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審査の結果、大学ユースは愛媛大合唱団、高校Aは高知学芸、高校Bは坂出（香川）が全国大会の四国代表に推薦された。全国大会は高校の部が10月26日にさいたま市、大学ユースは11月23日に松山市で開かれる。
結果は次の通り。（演奏順、◎は四国代表）
■大学ユース
【金賞】◎愛媛大合唱団、徳島大リーダークライス
【銀賞】高知大合唱団
香川大合唱団は規定により審査対象外
■高校A
【金賞】◎高知学芸、新居浜西（愛媛）、高松一、名西（徳島）、西条（愛媛）
【銀賞】松山東、松山中央、高松一同声アンサンブル、済美（愛媛）、土佐女子中高（高知）、徳島北
【銅賞】高松桜井・観音寺一、高松南
■高校B
【金賞】◎坂出（香川）