補強効果はすぐには出ない…/原ゆみこのマドリッド

「何か気が散って困るわね」そんな風に私が嘆いていたのは金曜日、ようやくミッドウィーク開催リーガが終わり、週末4節の対戦を見ていた時のことでした。いやあ、木曜には今季から、大会形式が一新されたCLのリーグフェーズの組み合わせ抽選会が開催。これまで32チームでグループリーグを戦っていたのが、36チームとなり、各チームがこなす8試合のカードが決まったんですけどね。何ともややこしそうな抽選をどうやるのか、怖いもの見たさにネット中継を追っていたところ、4つのシードポットごとにUEFA会長賞を受賞したブッフォンがクラブ名の入ったボールを選び、同クリスチアーノ・ロナウド(アル・ナシリ)が抽選ソフトウェアの始動ボタンをポン。

それだけでコンピューターが8試合の相手を決めてくれるという、呆気ないものだったのはともかく、いえ、レアル・マドリーはホームでドルトムント、ミラン、ザルツブルク、シュツットガルト、アウェイでリバプール、アタランタ、リール、ブレストと、アトレティコはホームでライプツィヒ、レバークーゼン、リール、スロバン・ブラチスラバ、アウェイでPSG、ベンフィカ、ザルツブルク、スパルタ・プラハと対戦というのは一応、記憶に留めたんですけどね。実際に試合が始まるのは9月の第3週な上、スケジュールも土曜まで出ないとあって、それまでほっといていいかという気分だったんですが、正直、36チームある順位表って、怖すぎじゃない?ええ、その8位以上で終われば、決勝トーナメント16強対決に直接進出、9位から24位なら、プレーオフを経ての参加になるんですけどね。1月末の最終節、運命の分かれ目の順位にアトレティコがいた場合、これじゃあ、どのチームの不幸を願ったらいいかもわかりづらくなりそうですが、まあ、それはまだ先の話。すると翌金曜、今度はスペイン代表のネーションズリーグ、9月5日のセルビア戦、8日のスイス戦に向けた招集リストの発表があって、ええ、アトレティコはモラタがミランに移籍してしまった上、負傷中というのもあって、ル・ノルマン(レアル・ソシエダから移籍)だけと、また恒例の1人参加に。お隣さんもユーロでは3人参加だったのが、ナチョ(アル・カーディシーヤ)とホセル(アル・ガラファ)が退団して、カルバハルの1人になっていたため、そんなに肩身は狭くないんですが、ユーロ前の最終足切りで落ちたアレイス・ガルシア(ジローナからレバークーゼンに移籍)が入っていたのに、リーガ3試合で2得点しているジョレンテが呼ばれないのは何故?ちなみにバルサはフェルミンが今回、U21の応援に行かされたんですが、ダニ・オルモ(ライプツィヒから移籍)が加わって、ジャマル、ペドリ、フェラン・トーレスと合わせて4人のまま。代表最多勢力となっていますが、ヘスス・ナバス(セビージャ)の代表引退に伴い、ミンゲサ(セルタ)が初招集されたりと、マイナーな変化についてはまた、追ってお知らせしていくことになるかと。更に金曜は深夜零時に夏の移籍市場が閉じるとあって、私もマドリッド勢にサプライズが起きたら困ると、スポーツ紙のネットページに気を取られがちなんですが、とりあえず、ミッドウィーク3節の試合がどうだったか、お伝えしていくことにすると。トップバッターとなったのは弟分のラージョで、火曜にエスタディオ・バジェカスにバルサを迎えて今季ホーム開幕戦に挑むことに。この夏の目玉補強となったハメス・ロドリゲス(サンパウロと契約解除)がスタンドから見守る中、キックオフ前にはパリ五輪金メダリストのカメージョも両チームの選手たちが作る花道を通って登場。場内のファンから大きな拍手を受け、いいムードの中でスタートしたんですが、まさか開始10分にはデ・フルートスのラストパスから、ウナイ・ロペスが先制ゴールを挙げてくれるとは!いやあ、意外とラージョはホームでバルサに強くて、ここ3試合で2勝1分け。ウナイ・ロペスもこれでバルサ相手に3ゴールとお得意様にはしていたんですけどね。前半の彼らは守備もソツなく、安心感があったんですが、ツイていなかったのは折しも試合当日、とうとうバルサがダニ・オルモの選手登録に成功していたこと。ええ、開幕前に着いていながら、最初の2試合はサラリーキャップの都合で登録できず、スタンド観戦にさせられた鬱憤を晴らすべく、後半頭から出場した彼にラージョは翻弄されてしまったんですよ。そう、14分にはオルモのシュートがゴールバーに当たり、バジェカスのファンがヒヤリとした直後、ペドリがラフィーニャと連携して、同点ゴールを奪われてしまったのはまだいいんですけどね。26分のレバンドフスキのゴールは、そのプレーの起点でクンデがチャバリアの足を踏んでいたことがVAR(ビデオ審判)モニターチェックで発覚し、スコアには上がらなかったんですが、とうとう37分、ジャマルのラストパスをオルモにエリア内から決められてしまったから、さあ大変。この夜も猛暑だったせいもあったか、前半の頑張りで体力消耗してしまったラージョはアルバロ・ガルシア、バレンティン、カメージョが次々、「Problemas relacionados con la fatiga/プロブレマス・レラシオナードス・コン・ラ・ファティガ(疲労に伴う問題)」に襲われ、交代を余儀なくされたことも影響したんですけどね。リードされてもとても反撃できる状態ではなく、「Nos faltó físico y fútbol/ノス・ファルトー・フィシコ・イ・フトボル(ウチにはフィジカルとサッカーが欠けていた)」(イニゴ・ペレス監督)せいで、結局、そのまま1-2で負けてしまいましたっけ。一方、3連勝でリーガ単独首位に立ったバルサも後半ロスタイムに災厄に見舞われていて、開幕からスタメンに抜擢されているカンテラーノ(Bチームの選手)、17才のベルナルがイシを吹っ飛ばした拍子にヒザを負傷。最後の5分はピッチサイドでメディカルスタッフと立って見ていたんですが、それが予想通り、靭帯断裂の重傷だったんですよ。当人もガビ、ジャマル、クバルシに続いて、今季は早熟なトップチーム生活を送る夢を抱いていただけに、何とも気の毒なことになってしまいましたが、こればっかりはねえ。幸いラージョの方は途中交代した3人も土曜のエスパニョール戦前には回復し、火曜はベンチにいなかったRdT(ラウール・デ・トマス)も筋肉痛が治って、バルセロナ遠征に参加できるようなんですけどね。その彼が今夜中にステルス移籍していないことを祈るばかりですが、そうそう、代表戦週間明けのデビューが予定されていたハメス・ロドリゲスは来週、コロンビア代表のお勤めに出るのだとか。遅くに決まった入団ですし、当人はコパ・アメリカ決勝以来、練習をしていないため、本来なら、この2週間、ラージョでじっくり身体を作ってもらいたいところですが、なかなか上手くいかないもんですよね。そして翌水曜にはまず、1部の新弟分レガネスが同じ昇格組のバジャドリーとアウェイでプレーしたんですが、さすがにファン・クルスも3試合連続ゴールは無理だったか、0-0の痛み分けで終わることに。ボルハ・ヒメネス監督も「Cada punto fuera de casa va a ser muy importante/カーダ・プント・フエラ・デ・カサ・バ・ア・セル・ムイ・インポルタンテ(アウェイでの全てのポイントはとても重要になる)」と言っていたように、こちらは基本、アウェイでは高望みをせず、ブタルケで白星を積み重ねて、残留達成を果たそうというスタンスのようですが、となると肝となるのは土曜のマジョルカ戦。移籍市場最終日にはアランバリがエイバルに移り、そのマジョルカからナスタシッチが入団というCBの入れ替えがあったレガネスですが、この夏はもう、これで10人も補強していますからね。ようやく猛暑が終わり、涼しくなったスタンドで応援してくれるファンの前で、1勝2分けの彼らと真逆の2分け1敗でスタートした相手には、いいところを見せてもらいたいかと。加えて、日曜のヘタフェ戦でレアル・ソシエダの久保建英選手がコリセウムに来る前に、今季マジョルカに移籍した浅野拓磨選手が初めてマドリッドに来るのもちょっと楽しみなところです。え、それより問題なのは大型補強をしながら、その効果がまったく見えていない兄貴分たちじゃないかって?いやあ、その通りで、どちらもこの3節、引分けちゃってねえ。そう、水曜午後9時半に昇格組のエスパニョールをメトロポリターノに迎えたアトレティコの方は先週末、やはりホームでジローナに3-0と快勝したのに油断しちゃったんですかね。グリーズマン、ジョレンテ、バリオスを控えにし、セルロート(ビジャレアルから移籍)とフリアン・アルバレス(同マンチェスター・シティ)の前線で挑んだところ、いや、確かに前半15分までに前者のヘッドが2回、後者のvolea(ボレア/ボレーシュート)が2回、更にはサムエル・リノのポスト直撃シュートがあったりして、期待の持てるスタートを切ったものの…。それまで成す術なかったエスパニョールが、お水休憩中にマノロ・ゴンサレス監督から、「Trabajamos toda la semana sobre todo marcando a los tres medios de ellos/トラバハモス・トーダ・ラ・セマーナ・ソブレ・トードー・マルカンドー・ア・ロス・トレス・メディオス・デ・エジョス(ウチは1週間丸々、とにかく彼らの中盤3人をマークすることに取り組んだ)」ことを思い出すように言われて豹変。暑さのせいもあったか、その後はあまり攻撃が続かなくなってしまったため、シメオネ監督も後半頭から、フリアン・アルバレスを諦めて、休ませていた3人を一気に投入する荒業に踏み切ったんですけどね。いやあ、あんなに撃っても撃っても点が取れない彼らを見るのも久々だったような。いえ、後半10分にはバリオスのシュートをGKジョアン・ガルシアが弾き、そのボールをコケがゴールに押し込もうとしたところ、緩々になって、敵DFにクリアされそうになったため、リケルメが蹴り込んだんですけどね。一時はゴールコールに場内が沸きながら、結局、VAR判定でオフサイドという顛末に。更にはロスタイムにリケルメが決めたシュートも見え見えのオフサイドでスコアに上がってくれないのでは…。結局、スコアレスドローで終わり、試合後記者会見で当人が、「No soy una persona egoísta/ノー・ソイ・ウナ・ペルソナ・エゴイスタ(ボクはエゴイストな人間じゃない)。もし入るとわかっていたら、ボールに触らなかったけど、そうしなかったら、エスパニョールの選手がクリアしていたよ。2つ目は疲れていて、パスを上手く計算できなかった」と正当化する破目に。といっても実際、悪いのは選手たちばかりとは言えず、シメオネ監督も0-0だった後半27分にCFセルロートを左SBレイニウドと交代するという、ハテナなことをしていましたからね。曰く、「El equipo se estaba rompiendo/エル・エキポ・セ・エスタバ・ロンピエンドー(チームが上下に分かれていた)」からだそうですが、ここはベンチに残っていた三男のジュリアーノを入れてでも、点を取りに行くところじゃなかった?要はシュート25本(うち枠内8本)もありながら、「La pelota no quiso entrar por nuestra falta de contundencia/ラ・ペロータ・ノー・キソ・エントラール・ポル・ヌエストラ・ファルタ・デ・コントゥンデンシア(ウチの決定力不足でボールがゴールに入りたがらなかった)」(シメオネ監督)そうなんですが、まったく早くも3節から、耳タコになった言い訳を聞かされるとはこの世も末。こうなると、土曜午後7時(日本時間翌午前2時)、サン・マメスでのアスレティック戦ではひたすら、昨季のアウェイ弱者ぶりをリピートしないことを祈るしかないかと。ちなみに人事の方ではサム(ポルトに移籍)、モウリーニョ(同アラベス)の放出が決まった後はもう動きはないようで、ハビ・ガランは残留するようです。そして翌木曜、ラス・パルマス戦をプレーしたお隣さんはというと。この日から、ようやく猛暑が収まり、昼間にはにわか雨も降って、マドリッドも気温が下がったんですが、それはカナリア諸島も同じだったようで、お水休憩もなかった程。行きつけの近所のバル(スペインの喫茶店兼バー)もバケーションが終わり、ええ、相手は前節、レガネスに負けていたこともあって、私も気楽に構えていたんですが、いやいや、とんでもない。何と早くも開始5分、マックバーニーからボールをもらったモレイロがエリア内でミリトンを切り返し、GKクルトワを破ってしまうとは、もしやマドリーの選手たち、眠ったままピッチに入っていた?といってもリードされると、根性のremontada(レモンターダ/逆転劇)精神が目覚める彼らですから、とても残り85分間、ラス・パルマスが耐えきれるとは全然、思わなかったんですけどね。それが前節のバジャドリー戦でサンティアゴ・ベルナベウの観衆を沸かせたバルベルデのFKもこの日はGKシレッセンにparadon(パラドン/スーパーセーブ)され、リュディガーのエリア外からの強烈シュートも弾かれてしまっては、アンチェロッティ監督も後半頭から、ブライムとローテーションしていたロドリゴを投入せざるを得なかったかと。そう、最悪だったのはエムバペとビニシウスのコンビが機能していないことで、一応、後半24分にはモドリッチと交代で入っていたギュレルがゴール前から蹴ったボールにアレックス・スアレスの腕が当たり、マドリーはPKをゲット。それをビニシウスが決めて、同点には追いついたんですけどね。こちらも撃っても撃っても一向に勝ち越し点が入らなかったため、とうとう40分にはアンチェロッティ監督もビニシウスを下げ、エンドリックを投入。残念ながら、こちらもベルナベウでのように入ってすぐのヘッドをゴールにすることはできず、それどころか、ラス・パルマスがFKから、マタが頭で落としたボールをビティがゴールにしながら、オフサイドで認められないというドッキリまであって、最後は1-1の引分けで御の字という結末に。いやまあ、こちらもシュート25本(うち枠内8本)とまったくアトレティコと同じで、シメオネ監督のチームにアウェイ&黄色のユニチームのジンクスがあるように、開幕マジョルカ戦でも引分けていることから、マドリーにはリゾートアイランドチームのジンクスがあるんじゃないかという疑いも出てきているんですけどね。アンチェロッティ監督は、「El problema no es mental, no es falta de carácter o actitud/エル・プロブレマ・ノー・エス・メンタル、ノー・エス・ファルタ・デ・カラクテル・オ・アクティトゥッド(メンタルの問題でも、意志や態度の欠如でもない)。私がもっとピッチでの戦術を明確にして、選手たちに伝えないといけない。解決策を探すべきなのは自分だ」と言っていたんですが、とにかくあれだけ期待されて入ったエムバペがゴールを決められなくてはねえ。クロースが引退して、チームに司令塔がいなくなってしまったのもかなり響いているようですが、果たして日曜午後9時30分(日本時間翌午前4時30分)、ベルナベルで迎えるベティス戦はどうなることやら。ちなみに相手は今週、リーガのヘタフェ戦を延期して、木曜にコンフェレンスリーグ・プレーオフ予選でクリフバスを総合スコア5-0で退け、リーグフェーズ入りを達成。バルサからビクトル・ロケはレンタルしたものの、いきなりフェキルがアル・ジャーラへ行ってしまったりと、戦力アップしたのか、減退したのか、わかりにくいんですが、アトレティコ同様、マドリーも首位のバルサとは早くも勝ち点4差。とにかく気合を入れていくしかありませんよね。【マドリッド通信員】 原ゆみこ南米旅行に行きたくてスペイン語を始めたが、語学留学以来スペインにはまって渡西を繰り返す。遊学4回目ながらサッカーに目覚めたのは2002年のW杯からという新米ファン。ワイン、生ハム、チーズが大好きで近所のタパス・バルの常連。今はスペイン人親父とバルでレアル・マドリーを応援している。