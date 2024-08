STARKIDSが、supercellの「ワールドイズマイン」をサンプリングした意欲作「World is Ours ft. 初音ミク」をデジタル配信した。関連記事: SoundCloud発の次世代クルー、STARKIDSが語る音楽ルーツ ボカロシーンの黎明期を代表するsupercellの「ワールドイズマイン」をサンプリングした本楽曲は、STARKIDSが「俺らが世界塗り替える時代」「この世界は俺らの take over the world」と、彼らの世界征服の野望への一歩を踏み出す思いが込められた力作となっている。

ハード/ジャンプスタイルのビートは、今年リリースされた「BIG HEAD」「PREGAME」に続き、guntai9のビートメイカーの一人であるlil effortが手がけたもの。構想から発表まで3年を要した楽曲にはSTARKIDSのエネルギッシュな面のみに終わらず、大胆さと繊細さが織りなす、共感を呼ぶ歌詞と時代の次を創る音像となっている。アートワークとミュージックビデオは、人気トラップラッパーDekoとの共作ヴァーチャルラッパーYameii Onlineを手がけたことでもお馴染みのOSEANWORLDが手掛けたもの。カラフル、ポップでアイキャッチーなデザインの中に心情に訴えかけるエモさが滲みでている彼の世界観は聴いた人々の心を鷲掴みにするSTARKIDSのメロディアスなトップラインにマッチしている。■監督コメント”Its an honor to work with both star kids and miku. I love both of their music so to contribute my talents to help further the history is dope! All of you are dope to work with and I def hope to do it again :) I hope everyone likes the video!”「STARKIDS とミクの両方と一緒に仕事ができるなんて光栄です。どちらの音楽も大好きなので、自分の才能を生かしてこの歴史をさらに盛り上げることができるのは本当に最高です!みんなと一緒に仕事ができて本当に楽しかったし、ぜひまたやりたいです :) みんながこのビデオを気に入ってくれることを願っています!」<リリース情報>STARKIDS、初音ミク「World is Ours ft.初音ミク」2024年8月30日リリースhttps://linkco.re/ESzxa6hFHP https://starkids.guntai9.jp/