¥«¥ê¥¹¥Þ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ò¥«¥ë¡¡£È£É£Ë£Á£Ë£É£Î¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö¼êÈ´¤¡×¤È»ØÅ¦¡¡¥³¥à¥É¥Ã¥È¤Ï¡Ö´ãÃæ¤Ë¤Ê¤¤¡×¡ÖÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬²¶¤Ë¼ºÎé¡×
¡¡¥«¥ê¥¹¥Þ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ò¥«¥ë¤¬£³£±Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦£È£É£Ë£Á£Ë£É£Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤¤¤º¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö¼êÈ´¤¤ä¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤ÏÆ°²è¤Ç¡¢£È£É£Ë£Á£Ë£É£Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¦¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¿ô»ú¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¤ÎÉ¾²Á¤â¤¹¤´¤¤¡£¤â¤¦À»¿Í·¯»Ò¤È¤·¤Æ¿ò¤á¤é¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Î²¦¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤Î¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤Ç£È£É£Ë£Á£Ë£É£Î¤Î¤³¤È¸«¤Æ¤ë£±¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢Âç¿Í¤¬¸«¤ÆÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢ÀäÂÐ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°µÅÝÅª¤ËÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢²¶¡¢ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤â¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢²¶¤«¤é¤¹¤ë¤È¼êÈ´¤¤ä¤ó¡¢¤³¤ì¤Ç¤³¤ÎºÆÀ¸¡Ê¿ô¡Ë¼è¤ë¤ó¤ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤á¤Ã¤Á¤ãÂ¿¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀµÄ¾¡¢¤«¤±¤Æ¤ë»þ´Ö¤È¤«Ç®ÎÌ¤ÏÃÇÁ³²¶¤ÎÊý¤¬¾å¤ä¤«¤é¡×¤È¤âÃÇ¸À¡£¡Ö¸«¤»Êý¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¤À¤±¤Ç¡¢·ë¹½Ä¥¤ê¥Ü¥Æ´¶¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ²¶¤Ï»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¤¤¤¿Í¤Ë¸«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸«¤»Êý¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¤À¤±¡×¤È¤âÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤À¤«¤é²¶¤Ï¤½¤ì¤¬½ù¡¹¤Ë½ù¡¹¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«·ë²Ì¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤ÆÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢ËÜÅö¤ËÇ®»ý¤Ã¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤¬¾¡¤Ä¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡££Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ËÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤¿¥ä¥Ä¤¬ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢¤ä¤Ã¤ÑÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤ÈÇ®¤Ã¤Ý¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥³¥à¥É¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢ÀÎ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã°Õ¼±¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂÐ¹³¤·¤è¤¦¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤È¡¢Á´¤¯´ãÃæ¤Ë¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡£Á´Á³ÅÚÉ¶¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¸þ¤³¤¦¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¡¢Â¿Ê¬¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦Á´Á³¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢ÅÚÉ¶¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤ä¤Þ¤È·¯¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³»ý¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¡¢Èæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬²¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ºÎé¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê³Ð¤¨¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¤«¤é¡£¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤âÁ´Á³Èæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£Ì¾Á°½Ð¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤¬²¶¤Ë¼ºÎé¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£