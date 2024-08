BABYMONSTER、メンバーのPHARITA＆CHIQUITAの故郷・タイでのファンミーティングが感動の展開に

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■メンバーの素の表情を満載したビハインド映像公開!

BABYMONSTERが、デビュー後初のファンミーティングツアーの5番目の都市であるバンコク公演のビハインドを公開した。

YGエンターテインメントは8月30日に『BABYMONSTER-SEE YOU THERE BEHIND in BANGKOK』を掲載。 メンバーのPHARITAとCHIQUITAの故郷であるタイでの特別な思い出が盛り込まれた映像となっている。

タイで行われた初のスケジュールである、公開ファンサイン会の現場には、BABYMONSTERとの出会いを待つファンが集結。 メンバーたちは、勉強したタイ語を交えつつ、現地のMONSTIEZ(ファンダム名)と親しく交流し「SHEESH」をパフォーマンス。格別なファン愛をうかがわせた。

ファンミーティング当日、ついに初めて家族と友達の前で公演をすることになったPHARITAとCHIQUITAは、ドキドキする気持ちを隠すことができなかった様子。しかし、音楽が始まると圧倒的なライブパフォーマンスと余裕あるステージを繰り広げ、会場の雰囲気を熱く盛り上げた。

そして、これに応えるように、一斉に携帯電話のフラッシュをつけて会場を彩るMONSTIEZたち。感情が込み上げてきた一部のメンバーは涙を流し、お互いを励まし合う場面も。

そしてメンバーたちは「初めてタイのファンの方々にお会いできて、とても良かった」とコメントし「よりいっそう成長した姿で再び戻ってくる」とMONSTIEZに約束をした。

アジア7都市12公演にわたるデビュー初のファンミーティングツアー、さらに日本最大の音楽フェスティバル『サマーソニック2024』の舞台を盛況裏に終えたBABYMONSTER。2024年秋の正規アルバムリリースに向けて、ますます注目を集める存在となっていきそうだ。

