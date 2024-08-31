¡ØÃÏ¿Ì¤¬Íè¤ëÁ°¡Ù¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÇ¤Î¹ÔÆ°4Áª¡¡Ç¤Ë¤Ï°ÛÊÑ¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡©
1.Æ¨¤²¤ë
ÃÏ¿Ì¤¬Íè¤ëÁ°¡¢Ç¤¬¹²¤Æ¤ÆÆ¨¤²¤À¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬Â¿¿ôµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤¬ÍÉ¤ì¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯Á°¤Ë¤É¤³¤«¤ØÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÇ¤¬ÆÍÁ³Áö¤ê½Ð¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¤ÎÍÍ»Ò¤ÏSNS¤ä¥Ö¥í¥°¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÇ¤ÏÃª¤Î¾å¤ä2³¬¤Ê¤É¹â¤¤¾ì½ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Èâ¤ò¥«¥ê¥«¥ê°ú¤ÃÁß¤¤¤ÆÉô²°¤ò½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢ÊìÇ¤¬»ÒÇ¤òÒú¤¨¤Æ¤É¤³¤«¤ØÆ¨¤²¤¿¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡¢²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ç¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¤¤¤Ä¤â²È¤ËÍ·¤Ó¤¯¤ëÌîÎÉÇ¤¿¤Á¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¿ôÆüÁ°¤«¤é»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
¡ØÃÏ¿ÌÁ°¤ËÌîÎÉÇ¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¤â¡¢°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2.±£¤ì¤ë
ÃÏ¿ÌÁ°¤Ë°¦Ç¤¬É¬»à¤Ë¿È¤ò±£¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²È¤Î³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¤Ï¡¢´è¾æ¤Ê²È¶ñ¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿È¤ò¼é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¸þ¤«¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
2018Ç¯6·î¡¢¤È¤¢¤ë¥Í¥³¥«¥Õ¥§¤Ç¤ÎÃÏ¿ÌÁ°¤ÎÍÍ»Ò¤¬SNSÅê¹Æ¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢ÍÉ¤ì¤ëÄ¾Á°¤ÎÇ¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ê´é¤Ç¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤·¤¿¤ê¥¦¥í¥¦¥íÊâ¤²ó¤ëÇ¤¬¤¤¤ë°ìÊý¡¢ÁëÊÕ¤Î¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤«¤éÂ®¤ä¤«¤ËÂç¤¤ÊÃª¤Ø¤È°ÜÆ°¤¹¤ëÇ¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¤Ï¡¢²È¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ä²÷Å¬¤Ê¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÇ½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¤¬ÃÏ¿Ì¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¤È¤¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢Ç¤ÎÀ³Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3.ÌÄ¤Â³¤±¤ë
ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÇÃÏ¿ÌÁ°¤Ë°¦Ç¤Ë°Û¾ï¹ÔÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó47%¤¬¡Ö°Û¾ï¤ËÌÄ¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¿ô¤ÎÇ¤¬ÃÏ¿Ì¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ°Û¾ï¤ÊÀ¼¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÇ¤¬¡Ö2～3ÆüÁ°¤«¤éÌÄ¤À¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ²±¤Ë¿·¤·¤¤ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤â¡¢¡ÖÆ°ÊªÃ£¤Î°Û¾ï¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ëÃÏ¿ÌÍ½ÃÎ¡×¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ëÌðÅÄ½Ú¶µ¼ø¤Î»ô¤¤Ç¤¬°Û¾ï¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ÈÆ±ÍÍ¡¢2É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤¬2ÆüÁ°¤«¤éÌ¯¤ÊÀ¼¤ÇÌÄ¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÌÄ¤À¼¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢º£¤â¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¶Ë¤á¤ÆÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤«¤é¡¢¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¡¢·Ù²ü¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4.Êâ¤Â³¤±¤ë
ºòº£¡¢ÃÏ¿ÌÁ°¤ËÇ¤Î³èÆ°ÎÌ¤ÎÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡¾Ú¤¬¡Ø°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÃÏ¿ÌÍ½Ãû¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊEPRC¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÅì¤ÎÇ30É¤¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤³¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì2～3ÆüÁ°¤«¤é³èÆ°ÎÌ¤ËÌÀ¤é¤«¤ÊÁý²Ã¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸¡¾Ú·ë²Ì¤Ç¤Ï¡Øº£¸å¤µ¤é¤Ëµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Ù¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢ÃÏ¿ÌÁ°¤ÎÇ¤¬º®Íð¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ëÍÍ»Ò¤òÁÛÁü¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Á°½Ò¤·¤¿¥Í¥³¥«¥Õ¥§¤ÎÆ°²è¤Ç¤â¡¢ÃÏ¿ÌÄ¾Á°¤Ë¥¦¥í¥¦¥í¤ÈÊâ¤²ó¤ëÇ¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃÏ¿ÌÁ°¤Î»ô¤¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÆÍÁ³Ç¤¬¼ª¤òÎ©¤Æ¡¢´ã¤ò¤Þ¤ó´Ý¤Ë¸«³«¤¡¢¤¤¤½¤¤¤½¤È2³¬¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤¬ÃÏ¿Ì¤¬Íè¤ëÁ°¤Ë°ÕÌ£¤â¤Ê¤¯¥¦¥í¥¦¥íÊâ¤²ó¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î°Û¾ï¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤ºº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã±¤ËÊâ¤²ó¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÍÁ³¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ç¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿´ÇÛ¤·¤¿¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿»ô¤¤¼ç¤Î¼ê¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¥·¥ãー¡ª¡×¤È°Ò³Å¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¤ëÇ¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤¬ÃÏ¿ÌÁ°¤Ë°Û¾ï¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¿Í´Ö¤Ë¤Ï´¶ÃÎ¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÉ¤ì¤ä¼§¾ì¤ÎÊÑ²½¡¢ÀÅÅÅµ¤¤Ê¤É¤ò´¶ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç°Ê³°¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÆ°Êª¤Ç¤âÃÏ¿ÌÁ°¤Î°Û¾ï¹ÔÆ°¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯Á¡ºÙ¤ÊÇ¤Ï¤È¤¯¤Ë±Ô¤¯»¡ÃÎ¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ëü¤¬°ì¤Î¤È¤¤ËÇ¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦È÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÌòÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£