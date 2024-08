テキストエディタの「Vim」ではさまざまなキーを使用してカーソルの位置を変更できます。「Vim Racer」はカーソルを指定された位置まで動かす速度を競うゲームとのことなので、実際に遊んでみました。Vim Racer - An Online Game for VIM Navigationhttps://vim-racer.com/サイトにアクセスするとこんな感じ。「Click the editor to start」と書かれている通り、エディタ部分をクリックするとゲームが始まります。

実際に1ゲーム遊んでみました。VIMの操作速度を競う「Vim Racer」プレイムービー - YouTubeゲームを開始すると、右上のタイマーがスタートします。右下には現在のクリア状況と1分あたりのナビゲーション数であるNPMが表示されています。12回指定された位置までカーソルを動かすまでの時間を競うというわけ。20.789秒でクリアできました。スコアを送信するため「Submit Score」をクリック。「Username」欄に名前を入力して「Submit」をクリックすればOKです。ページをスクロールするとヒントが書かれていました。「Show Spoiler」をクリックします。「h」「j」「k」「l」キーでカーソルを動かせ、「%」で各種括弧のペアとなる位置にカーソルを移動できるとのこと。さらにページをスクロールするとLeaderboard(ランキング表)が出現。「Load」をクリックするとランキングがロードされます。順位・名前・かかった時間・NPM・使用されたキーが表示されました。「Display」をクリック。それぞれのユーザーがどのキーを使用したのかが表示され、参考にすることができます。Vimでは単純な「hjkl」での上下左右移動だけでなく、「Shift+g」でファイルの末尾に移動したり「b」でカーソルの1個前の単語の先頭に移動したりできます。上位にランクインするにはこれらの移動方法を駆使して爆速移動する必要があるというわけです。初期選択されている「12ターゲット」のレース以外にも、「20ターゲット」「14ターゲット」「22ターゲット」「25ターゲット」「10ターゲット」が選択可能です。また、決まった順に決まった場所を指定される「Standard」モードのほか、毎回ランダムな場所が指定される「Randomized」モードも用意されていました。「VimGolf」というVimの操作速度ではなくキーストロークの回数をできるだけ減らすゲームも存在しているので、Vimの操作に自信がある人はチャレンジしてみてください。