»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¤Î¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤Ë»×¤ï¤º¡ÈÅÜ¡É¡Ö¤Ç¤¤ë¤«¡ª¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¡Ê52¡Ë¤¬31ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å3»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤«¤é¤à¤Á¤ã¿¶¤ê¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢²áµî¤Ë»³ºê¤È¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢»³ºê¤Ë¡Ö¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¡Ö»³ºê¤µ¤ó¤Ë¼ºÎé¤ä¤±¤É¡¢»³ºê¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ï²¶¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¡Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¡ËÌµ»ë¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¹³µÄ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Ï¤È¤ê¤ï¤±¡¢»³ºê¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î1¤Ä¤Ç¡¢SMAP¤â¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡Ö¥»¥í¥ê¡×¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡Ø¥»¥í¥ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤ä¤ó¡×¤È¾Î»¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤â¡Ö¥»¥í¥ê¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¡¢»³ºê¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»³ºê¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¤µ¤ó¤Þ¤¬¡ËºÇ½é¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØºÇ¶á¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£¡È¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦²Îºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£
¤«¤Ê¤ê¤Î¤à¤Á¤ã¿¶¤ê¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤¬¤É¤ì¤À¤±²¶¤¿¤Á¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡©¡¡¥»¥í¥ê¤è¤ê¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤ÎÊý¤¬²¶¤é¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£T¥·¥ã¥Ä¤È¤«¡¢Àö¤Ã¤Æ¤â¥·¥ï¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡Ä¡×¤È¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤ÎÍÍÑÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼¡Ä¹²ÝÄ¹¤Î²ÏËÜ½à°ì¡Ê49¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Ã¤Æ¡Ê¶Ê¤Ï¡Ë¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢»³ºê¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤«¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£