ÂæÏÑ±¨Î¶Ãã Ãºµª¤Î¡ÖºÇ¹â¶â¾Þ¼õ¾Þ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤«¤é¡¢5¸ÄÆþ¤ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¥¿¥¤¥×ÅÐ¾ì
DHA Corporation¤Ï¡¢ÂæÏÑ±¨Î¶Ãã Ãºµª¤Î¿Íµ¤¡ÖºÇ¹â¶â¾Þ¼õ¾Þ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤è¤ê¡¢5¸ÄÆþ¤ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¥¿¥¤¥×¤Î¾¦ÉÊ¤òÃºµª¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈ¯Çä¡ª
º£¸å½ç¼¡³ÚÅ·¡¦Yahoo¤Ê¤É¤ÎDHA CorporationÄ¾±Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×µÚ¤Ó¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¤À¡£ÂæÏÑ±¨Î¶Ãã¤òµ¤·Ú¤Ë»î¤½¤¦
º£²óÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂæÏÑ±¨Î¶Ãã Ãºµª¤Î¡ÖºÇ¹â¶â¾Þ¼õ¾Þ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î5¸ÄÆþ¤ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¡Öµ¤·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¤±¨Î¶Ãã¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡×¤È¹¥É¾¤Î¡ÖºÇ¹â¶â¾Þ¼õ¾Þ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î10¸ÄÆþ¤ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò¹¹¤Ë¼ê·Ú¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÆâÍÆÎÌ¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤À¡£
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡ÖºÇ¹â¶â¾Þ¼õ¾Þ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î4¼ïÎà(»Íµ¨½ÕÃã¡¢¹È±¨Î¶Ãã¡¢¶â³þÃã¡¢±¨Î¶Ãã)¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂæÏÑ±¨Î¶Ãã¼«ÂÎ¤ËÆëÀ÷¤ß¤ÎÌµ¤¤¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Î¡ÖÊ£¿ô¼ïÎà¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤Þ¤º¤Ï¾¯ÎÌ¤«¤é»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡£4¼ï¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡Ö»Íµ¨½ÕÃã¡×(3gx5¸Ä)¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊË§⾹¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß⼝¡£²ê¿á¤¤Î½Õ¤ò»×¤ï¤»¤ë⽣¤⽣¤¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤È⼼Ìö¤ë¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê⾹¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¹È±¨Î¶Ãã¡×(3gx5¸Ä)¤Ï¡¢¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ç¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î⾹¤ê¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤ÇÇ»¸ü¤Ê¤¬¤éÁÖ¤ä¤«¤Ê°û¤ß⼝¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¤Ë¤âºÇÅ¬¤À¡£
¡Ö¶â³þÃã¡×(3gx5¸Ä)¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È⽢¤¤¥ß¥ë¥¯¤ò»×¤ï¤»¤ëË§⾹¤È¡¢½À¤é¤«¤Ê½©¤ÎÍÛ¼Í¤·¤ò»×¤ï¤»¤ë⾦⽊ºÔ¤Î¤è¤¦¤Ê¤Û¤Î¤«¤Ê²Ö⾹¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£
¡Ö±¨Î¶Ãã¡×(3gx5¸Ä)¤Ï¡¢¿¼Àù¤ê¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥³¥¯¤È»ÝÌ£¡¢ºÇ¸å¤Î⼀⼝¤Þ¤ÇÂ³¤¯´¶Æ°¤ÈÍ¾±¤¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÃæ¤Ë¤Û¤Î¤«¤ËÉº¤¦¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¡¢⽢¤ß¤È¶¦¤Ë¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈÀ÷¤ß¤ï¤¿¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤À¡£
ÂæÏÑ±¨Î¶Ãã Ãºµª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Ê¤ª¡¢Ãºµª¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¿·È¯Çä¤Î5¸ÄÆþ¤ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¥¿¥¤¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â£ÅúÍÑ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê²½¾ÑÈ¢Æþ¤êÃãÍÕ¤Ê¤É³Æ¼ï¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊ»¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
½éÂå¡¢ûý½¤¿Î»á¤¬1960Ç¯Âå¡¢ÃãÍÕ¤ÎÀ¸°é¤ËÍýÁÛÅª¤ÊÆîÅê¾¾ÇðÎæ¤ÇÃãºÏÇÝ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÂæÏÑ±¨Î¶Ãã Ãºµª¡×¡£1982Ç¯¤«¤é¤ÏÀ½Â¤¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦ÃãË¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃãÍÕ¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹Î¶´ãÃº²Ð¼êßäÀù¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«3Ç¯¤Ç±¨Î¶ÃãÉôÌç¡¦ÆÃÅù¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åö½é¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¡£»°À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤ê¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤¿Î¶´ãÃº²Ð¼êßäÀù¡£ÎÌ»º²ÄÇ½¤Êµ¡³£ßäÀù¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Æü¤ò¤Þ¤¿¤°¤è¤¦¤ÊÄ¹»þ´Ö¤Îºî¶È¤Ç¤ï¤º¤«7kg¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤¿µ®½Å¤Ê¤ªÃã¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢DHA Corporation¤Ï¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¿©ÉÊ°ûÎÁ»ö¶È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Å¸³«¡£Ãæ³Ë»ö¶È¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¥Ç¡¼¥¿¥µ¡¼¥Ó¥¹Nippon SIM for Japan¡¢¤ª¤è¤Ó³¤³°¸þ¤±DHA SIM¤Î´ë²èÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÎÇäÀè¤ÏÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¹á¹Á¡¢¥¿¥¤¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢5¸ÄÆþ¤ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¥¿¥¤¥×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ÂæÏÑ±¨Î¶Ãã Ãºµª¤Î¡ÖºÇ¹â¶â¾Þ¼õ¾Þ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
Ãºµª¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://teagraphy.jp
(¥½¥ë¥È¥Ô¡¼¥Á)