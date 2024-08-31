¡ÚÀ¾Éð¡Û·ª»³¹ª¡¡ÌîÂ¼¹îÌé»á¤ËÊÂ¤Ö40ºÐÂåÂÇ·è¾¡µÕÅ¾£²¥é¥ó¡ÖËÍ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡À¾Éð¤Ï£³£±Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ë£²£³Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦·ª»³¹ª³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤Îº£µ¨£±¹æ¤È¤Ê¤ëÂåÂÇµÕÅ¾£²¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤Ç£²¡½£±¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¡£¤³¤Î¥«¡¼¥É£±¾¡£±ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡µ¯»à²óÀ¸¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£·²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¡¢¾åÀîÈª¤Ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤é¤ì£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¾Éð¤Ï£¸²óÆó»à»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¡¢±üÂ¼¤ËÂå¤ï¤êÂåÂÇ¡¦·ª»³¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡Áê¼êÅê¼ê¤â£³ÈÖ¼êº¸ÏÓ¡¦²ÏÌî¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¤½¤Î½éµå¤À¤Ã¤¿¡£¿¿¤óÃæ¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÆ¨¤µ¤º°ìÁ®¤·¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤È¶¦¤Ë±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÇµåÃÄÎòÂå£²°Ì¥¿¥¤¤Î£²£°Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ¡¢¼«¿È£¶ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëÂåÂÇËÜÎÝÂÇ¡¢À¾Éð¤Ç¤Î£´£°ºÐÂåÂÇËÜÎÝÂÇ¤Ï£±£¹£¸£°Ç¯¤ÎÌîÂ¼¹îÌé°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç·ª»³¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¹¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤¢¤¢¤¤¤¦ÂÇµå¤òÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«±Û¤¨¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼ì·®¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ü¥¯¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤À¤±ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡£½ÐÈÖ¤¬Íè¤¿¤é²¿¤È¤«³§¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤·¤¿¤¤¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ß¤ó¤Ê¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¾Ã¤¨¤¿º£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì»î¹ç¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£