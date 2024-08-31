台風10号の影響で運転を見合わせていた在来線の一部で運転再開の見通しが立ち始めています。

ＪＲ九州によりますと、31日は県内のすべての在来線で運転を見合わせていましたが、9月1日以降、安全の確認ができた路線から運転が再開する見込みです。

【鹿児島本線】

▼川内ー伊集院1日、始発から終日見合わせ2日、始発から通常通り

▼伊集院ー鹿児島1日、午後3時ごろから本数減らして運転2日、始発から通常通り

【日豊本線】

▼西都城ー国分1日、始発から終日見合わせ2日、始発から通常通り

▼国分ー鹿児島中央1日、始発から本数を減らして運転2日、始発から本数を減らして運転

【肥薩線】

▼吉松ー隼人1日、午後4時ごろから本数減らして運転2日、始発から通常通り

【吉都線】

▼都城ー吉松1日、始発から終日見合わせ2日、始発から通常通り

【指宿枕崎線】

▼鹿児島中央ー五位野1日、午後3時ごろから本数を減らして運転2日、始発から本数を減らして運転

▼五位野ー山川1日、始発から終日見合わせ2日、始発から本数を減らして運転

▼山川ー枕崎1日、始発から終日見合わせ2日、始発から終日見合わせ

【日南線】

▼青島ー志布志1日、始発から通常通り

・