スペースX、スターリンク衛星を約1時間で2回打ち上げ（G8-10、G9-5）

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スペースXは日本時間2024年8月31日に、「ファルコン9」ロケットの打ち上げを2回実施しました。搭載されていた第2世代スターリンク衛星「V2 Mini」は無事に軌道へ投入されたことが、同社のSNSや公式サイトにて報告されています。


打ち上げに関する情報は以下の通りです。


■打ち上げ情報：ファルコン9（Starlink Group 8-10）

ロケット：ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時：日本時間 2024年8月31日16時43分【成功】発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）ペイロード：スターリンク衛星（Starlink V2 Mini）21機
» Starlink 公式サイト



■打ち上げ情報：ファルコン9（Starlink Group 9-5）

ロケット：ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時：日本時間 2024年8月31日17時48分【成功】発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地（アメリカ）ペイロード：スターリンク衛星（Starlink V2 Mini）21機


» Starlink 公式サイト



■打ち上げ関連リンク

直近のロケット打ち上げ情報スターリンク（Starlink）とは？　天体観測に対して悪影響はあるの？

 


 


Source


Image Credit: SpaceXSpaceX - STARLINK MISSIONSpaceX - STARLINK MISSION

文／sorae編集部 速報班