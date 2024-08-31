スペースX、スターリンク衛星を約1時間で2回打ち上げ（G8-10、G9-5）
スペースXは日本時間2024年8月31日に、「ファルコン9」ロケットの打ち上げを2回実施しました。搭載されていた第2世代スターリンク衛星「V2 Mini」は無事に軌道へ投入されたことが、同社のSNSや公式サイトにて報告されています。
打ち上げに関する情報は以下の通りです。
■打ち上げ情報：ファルコン9（Starlink Group 8-10）ロケット：ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時：日本時間 2024年8月31日16時43分【成功】発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）ペイロード：スターリンク衛星（Starlink V2 Mini）21機
» Starlink 公式サイト
Deployment of 21 @Starlink satellites launched from pad 40 in Florida confirmed
- SpaceX (@SpaceX) August 31, 2024
■打ち上げ情報：ファルコン9（Starlink Group 9-5）ロケット：ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時：日本時間 2024年8月31日17時48分【成功】発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地（アメリカ）ペイロード：スターリンク衛星（Starlink V2 Mini）21機
» Starlink 公式サイト
Deployment of 21 @Starlink satellites launched from California confirmed
- SpaceX (@SpaceX) August 31, 2024
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Image Credit: SpaceXSpaceX - STARLINK MISSIONSpaceX - STARLINK MISSION
文／sorae編集部 速報班