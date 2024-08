スペースX、スターリンク衛星を約1時間で2回打ち上げ（G8-10、G9-5）

スペースXは日本時間2024年8月31日に、「ファルコン9」ロケットの打ち上げを2回実施しました。搭載されていた第2世代スターリンク衛星「V2 Mini」は無事に軌道へ投入されたことが、同社のSNSや公式サイトにて報告されています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

ロケット:ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時:日本時間 2024年8月31日16時43分【成功】発射場:ケープカナベラル宇宙軍基地(アメリカ)ペイロード:スターリンク衛星(Starlink V2 Mini)21機» Starlink 公式サイト

Deployment of 21 @Starlink satellites launched from pad 40 in Florida confirmed

- SpaceX (@SpaceX) August 31, 2024