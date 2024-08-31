°ÜÅ¾¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡ÖËãÉÛÂæ Ãæ¤à¤é¡×Å¹¼ç¤¬¿´¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¹Ô¤¤Ä¤±¤È¤Ï¡©
°ìÎ®Å¹¤ÎÅ¹¼ç¤äÎÁÍý¿Í¤¬ÄÌ¤¦¡¢¾å¼Á¤ÊÅ¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅöÏ¢ºÜ¡£Â¿¤¯¤Î¿©ÄÌ¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤ë¿Íµ¤Å¹¡ÖËãÉÛÂæ Ãæ¤à¤é¡×Å¹¼ç¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤È¤Ï¡©
°ìÎ®Å¹¤ÎÅ¹¼ç¤äÎÁÍý¿Í¤¬ÄÌ¤¦¡¢¾å¼Á¤ÊÅ¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅöÏ¢ºÜ¡£ÆùÎÁÍý¤ÈÆüËÜÎÁÍý¤ÎÍ»¹ç¤Ç¿©ÄÌ¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤ë¡ÖËãÉÛÂæ Ãæ¤à¤é¡×¤ÎÅ¹¼ç¤¬Áª¤ÖÌ¾Å¹¤È¤Ï¡£
¡Ò°ìÎ®¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¡ÓVol.25
¡ÖËãÉÛÂæ Ãæ¤à¤é¡×¡Ã¿ÀÃ«Ä®
Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î½¤¶È»þÂå¤Ë¡Ö¿À³Úºä¤Ë¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò½Ð¤·À®¸ù¤¹¤ë¡×¤È¶¯¤¯¿´¤Ë·è¤á¡¢Àö¤¤¾ìÀìÌçÉô½ð¤ò·Ð¤ÆÎÁÍý¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ÍÎ¿©¤äÅ´ÈÄ¾Æ¤¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍýÉôÌç¤Çµ»½Ñ¤È¿´¤òËá¤¯¤³¤È25Ç¯¡£Ç°´ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ2011Ç¯¤Ë³«¤¤¤¿¡Ö¿À³Úºä Å´ÈÄ¾Æ Ãæ¤à¤é¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¤¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤¹¼êË¡¤Ç¿ôÂ¿¤Î¿©ÄÌ¤¿¤Á¤ÎÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÌ¾Å¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ã¤Æü¤Î»Ö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Å¹¼ç¤ÎÃæÂ¼»á¤¬2024Ç¯1·î¡¢¿¹¥Ó¥ë¤¬¼Ò±¿¤ò¤«¤±¤ÆÁÏ¶È¤·¤¿¡ÖËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¡×¤Ë°ÜÅ¾¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖËãÉÛÂæ Ãæ¤à¤é¡×¤À¡£
¡Ö¿À³Úºä¤ÏµþÅÔ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÁÄâ¤Ë¤Ä¤±¤ë¹õÅÉ¤ê¤Î¹âµé¼Ö¤¬¤º¤é¤ê¡£¤³¤³¤¬Åìµþ¡©¤È»×¤¦¤Û¤ÉÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿Ä®¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Î¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤ª»þ´Ö¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤¹¤ë¶õ´Ö¤äµï¿´ÃÏ¡¢ÎÁÍý¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Å»ö´Ä¶¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë°ÜÅ¾¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃæÂ¼»á¡£¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¿¹¥Ó¥ë¤Ë¤Ï1Ç¯È¾¤¯¤É¤«¤ìÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²°¹æ¤«¤é¡ÖÅ´ÈÄ¾Æ¡×¤ò³°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿À³Úºä»þÂå¤«¤é´û¤ËÅ´ÈÄ¾Æ¤¤ÈÏÂ¿©¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¤½¤Î»×¤¤¤òÁ¯ÌÀ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹¤¿¤á¡ÖËãÉÛÂæ Ãæ¤à¤é¡×¤Ë²þ¤á¤¿¡£
ÃæÂ¼»á¤¬Î©¤Ä¥á¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ùÎð150Ç¯¡¢±ü¹Ô50cm¤ÎÛØ¤Î°ìËçÈÄ¡£¿À³Úºä»þÂå¤«¤é¤Î¿¦¿Í¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Å´ÈÄ¤ÏÅ·Á³¤ÎÂçÍýÀÐ¤Ç°Ï¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤·¤Ä¤é¤¨¤¿ÇÓµ¤¥Õ¡¼¥É¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½ãÆ¼À½¡¢³Ñ¤¬¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤¥«¡¼¥Ö¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¡ÖÇÓµ¤¥Õ¡¼¥É¤Ï¡ÈÄ¥¤ê¤Ü¤Æ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¹¤Ù¤ÆÆ¼¡£¥«¡¼¥Ö¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¡¼¥É¤Ë¿å¾øµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È»¬¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÎÁÍý¤Ê¤É¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»¬¤òËÉ¤°¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤È¿¦¿Í¤Î»Å»ö¤¬¸«»ö¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃæÂ¼»á¡Ë
¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤Ïº¤Æñ¤ÊÏ§ÍÒ¤òÆ³Æþ
ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹Ç®¸»¤È¤·¤Æ¡¢Ï§ÍÒ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤âÂç¤¤ÊÆÃ¿§¤À¡£¥¬¥¹¤äÅÅµ¤¤ËÈæ¤Ù¹â²¹¤Ë¤Ê¤ëÃº²Ð¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÏ§ÍÒ¤Ï¡¢ÂÐÎ®Ç®¤äíÕ¼ÍÇ®¤Ë¤è¤ê¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¡¢¹â²¹¤Ç¶Ñ°ì¤Ê²ÐÆþ¤ì¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¾ÃËÉË¡¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¬À©¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤ë¡£¡ÖËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¡×¤Ë¤ª¤±¤ëº£²ó¤ÎÏ§ÍÒÆ³Æþ¤Î±¢¤Ë¤Ï¡¢ÃæÂ¼¿¿Íø¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤Î¿¦¿Í¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Æù¤ÈÅ´ÈÄ¾Æ¤¤ÈÆüËÜÎÁÍý¤È
¡Ö¤ª¤Õ¤¯¤í¤¬¤¿¤Þ¤Ë¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¤¬¹Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¤âÆù¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹ÃæÂ¼»á¤¬¤Þ¤«¤Ê¤¤Ã´Åö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀèÇÚ¤Î¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤¿ÏÂµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡¢Á´¿È¤¬¿Ì¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¾×·â¡×¤ò¼õ¤±¡¢µíÆù¤ÎÎº¤Ë¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤µ¤º´°¿©¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ç¡¢ËèÄ«Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯½Ð¶Ð¤·¡¢¿²¤º¤ËËá¤¤¤¿µ»½Ñ¤ÇÅ´ÈÄ¾Æ¤¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¡¢¸å¤Ë¾å¹âÃÏÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤ËÅ´ÈÄ¾Æ¤¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¡£¤½¤³¤ÇÏÂ¿©ÉôÌç¤È¤·¤Æ½Ð¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬ÆüËÜÎÁÍý¤ÎÌ¾Å¹¡ÖµÈÃû¡×¤À¡£¡ÖÅìµþ¤Ç¤âÆüËÜÎÁÍý¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡ØµÈÃû¡Ù¤µ¤ó¤È°Õµ¤Åê¹ç¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜÎÁÍý¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤ÊÃæÂ¼»á¤¬ÎÁÍý¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¢¤Ê¤À¤·¡×¡£ÆüËÜÎÁÍý¤Î¤À¤·¤Ï¡¢6Ç¯½ÏÀ®¤ÎÏÂº«ÉÛ¤äËÜ¸ÏÀá¡¢Å¹Æâ¤ÇËèÆüÎÁÍý¤ËÅ¬¤·¤¿¿å¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤È¤ë¡£Á¯ÅÙ¤Î¤è¤¤ÁÇºà¤«¤éÃê½Ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¾ÍÎ¤À¤·¤Î¥Õ¥©¥ó¥É¥Ü¡¼¡£¤¯¤µ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹áÁð¤Ï»È¤ï¤º¤Ë¤È¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æù¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºµû²ð¤â°ìµéÉÊ¤¬ÆÏ¤¯¤ï¤±
°ËÀª³¤Ï·¡¢¥Þ¥³¥¬¥ì¥¤¡¢òº¡¢¥¦¥Ë¡¢¥È¥é¥Õ¥°¡¢¥Õ¥«¥Ò¥ì¡¢±ÛÁ°¥¬¥Ë¡Ä¡Ä¡£¡ÖËãÉÛÂæ Ãæ¤à¤é¡×¤ËÆÏ¤¯µû²ð¤â°ìµéÉÊ¤À¡£
¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬Å¹¤òÊÄ¤á¤ì¤ÐÀ¸»º¼Ô¤¬º¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÆù¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÁ´ÉôÇã¤¦¤è¤È¡¢°ìÃ¶¤ÏÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÄ¤á¤¿Å¹¤òºÆ³«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÀ¸»º¼Ô¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿©ºà¤ò¤É¤ó¤É¤óÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µû²ð¤â°ìµéÉÊ¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÃæÂ¼»á¡£¤ï¤µ¤Ó¤ä¥Ê¥¬¥Î¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Ê¤É¤Ï¡¢¾å¹âÃÏ¶ÐÌ³»þÂå¤ËÃÛ¤¤¤¿ÃÏ¸µÀ¸»º¼Ô¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç»ÅÆþ¤ì¤Æ»È¤¦¡£
°ìµéÉÊ¤¬¤½¤í¤¦¡ÖËãÉÛÂæ Ãæ¤à¤é¡×¤À¤¬¡¢¡ÖÎÁÍý¿Í¤Î»Å»ö¤Î9³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¡×¤ÈÃæÂ¼»á¤¬ÏÃ¤¹¤Î¤ÏÁÝ½ü¤Ê¤É¤Î±ÒÀ¸ÌÌ¡£¡Öµ»½Ñ¤Ï¤Ç¤¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡£»Ä¤ê1³ä¤Î¿©ºà¤òÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤¹¤Ù¤¯»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤·ø¼Â¤Ê»Å»ö¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â
¡ÖËãÉÛÂæ Ãæ¤à¤é¡×¤Ï¡¢¿æ¤¤¿¤Æ¤ÎÅÚÆé¤´ÈÓ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ªÊÆ¤Ï¡¢¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ÎÁ´¹ñÀ¸»ºÎÌ¤ÎÌó0.0038¡ó¤È¤¤¤¦´õ¾¯ÊÆ¡ÖÀãÄØ¡×¡¢ÌµÇÀÌôºÏÇÝ¤Î¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¤Î2¼ïÎà¡£¿À³Úºä»þÂå¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¿¿®³Ú¾Æ¤ÎÅÚÆé¤Ï¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¡ÖÀãÄØ¡×¤¬¿ä¾©¤¹¤ë±À°æÍÒ¤Î¤â¤Î¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆËãÉÛÂæ¤Ë°Ü¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯¡£¤è¤ê¿Ê²½¤·¤¿¡ÖËãÉÛÂæ Ãæ¤à¤é¡×¤Ïº£¾¬¤â¡¢Àå¤ÎÈî¤¨¤¿¿©ÄÌ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃæÂ¼»á¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À°ÅÃæÌÏº÷¡¢¿©ºà¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¸÷¤¬¸«¤¨¤¿¤é¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤»Å»ö¤Ê¤Î¤ÇËèÆüÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë»Å»ö¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
ÃæÂ¼»á¤Ï¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤ë¡£¡Ö°û¿©Å¹¤ÏÊÄ¤á¤Æ¤â¤¹¤°¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÅ¹¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶ËÃ¼¤Ë¤¤¤¨¤Ð¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤âº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬Îã¤¨¤ÐÇÀ²È¤Ê¤É¡¢°ìÅÙ¤ä¤á¤¿¤éÈª¤ÎºÆÀ¸¤Ë²¿½½Ç¯¤â¤«¤«¤ëÀ¸»º¼Ô¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¿©ºà¤ò±¿¤Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢Å¹ºî¤ê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿¦¿Í¤ÎÊý¡¹¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë»Ù¤¨¤é¤ìÅ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Èµ»½Ñ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤·ø¼Â¤Ê»Å»ö¤ò¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤¹¤Ù¤¤³¤È¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÁ¥½Ð¤·¤¿¡ÖËãÉÛÂæ Ãæ¤à¤é¡×¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¼ùÎð1000Ç¯Ä¶¤¨¤Î²°µ×¿ù¤ä¼ùÎð500Ç¯°Ê¾å¤Î¥Ö¥Ó¥ó¥¬¡¢À¾¿Ø¿¥¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¸Ä¼¼¤âÈ÷¤¨¤ë¡£ºÇ¹âµé¤ÎÏÂµí¤È½Ü¤Î¿©ºà¤Ë¤è¤ëÆüËÜÎÁÍý¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¡¢¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡ËãÉÛÂæ Ãæ¤à¤é
½»½ê : ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç5-8-1 ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥é¥¶A 2F
TEL : ÉÔÌÀ¤Î°Ù¾ðÊó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
ÃæÂ¼ ¿¿Íø»á¤Î¤ª¤¹¤¹¤á4¸®
¡Ö¿©¤ÙÊâ¤¤Ï¤¤¤Ä¤âÉ×ÉØ¤Ç¡¢¤ª¶â¤âÁêÅö»È¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹ÃæÂ¼»á¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¿À³Úºä¤«¤é2¸®¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²¼Ä®¶á¤¯¤ÎÏ·ÊÞÍÎ¿©Å¹¡¢Àî¸ý¤Î¼÷»ÊÅ¹¤Î4¸®¡£ÃæÂ¼»á¤¬¹û¤ì¹þ¤àÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡¿À³Úºä ·Ã¤µ¤¡Ê¤¨¤µ¤¡Ë
¡Ö²ÈÆâ¤ÎÎ¾¿Æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î1¸®ÌÜ¤Ëµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÓÅÄ¶¶±Ø´ó¤ê¤Î¿À³ÚºäÄÌ¤ê¤òÆî¤Ë¾¯¤·¤½¤ì¤¿¡Ö¿À³Úºä ·Ã¤µ¤¡×¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¾®¾å¤¬¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ14ÀÊ¡¢´ØÀ¾¤Ç½¤¶È¤òÀÑ¤ó¤ÀÅ¹¼ç¤Ë¤è¤ë¾åÉÊ¤Ê¤ª¤Ç¤ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Ãº²Ð¾Æ¤¤ä»É¿È¤Ê¤É¤Î°ìÉÊÎÁÍý¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤À¡£
¡ÖÂç¾¤È±üÍÍ¤¬É¬¤ºÅ¹¤ËÎ©¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬¤è¤¯¡¢°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¾¤ÏÁÇºà¤äÎÁÍý¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÅ¶¨¤»¤º¡¢¼ê¤òÈ´¤«¤º¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¤¿Í¡£ÎÁÍý¿Í¤È¤·¤Æ¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃæÂ¼»á¡£Ê¹¤±¤Ð¥ª¡¼¥×¥ó´Ö¤â¤Ê¤¤¡Ö¿À³Úºä Å´ÈÄ¾Æ Ãæ¤à¤é¡×¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤ë°ÊÁ°¤«¤é¡¢±¢Æü¸þ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö·Ã¤µ¤¡×¤ÎÅ¹¼ç¤È¤¤¤¦¡£
¤ª¤Ç¤ó¤Ï¡¢¤È¤í¤íº«ÉÛ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿Âçº¬¡¢µí¤¹¤¸¡¢°ó¤Î¤Ä¤ß¤ì¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¤ä»îºî¤ÎËö¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿È¾½Ï¶Ì»Ò¡¢²Æ¤ÏÎäÀ½¥È¥Þ¥È¤ä¤â¤í¤³¤·»§ËàÍÈ¤²¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¡£ÆüËÜ¼ò¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢ÄÌÇ¯Ë¬¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ëÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤Ï¤ª¤Ç¤ó²°¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï³äË£²°¤µ¤ó¡£º£²óÍ½»»1Ëü±ß°Ê²¼¤Çµó¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï¶â³Û¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥¢¥é¥«¥ë¥È¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÍê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤°ì¸®¤Ç¤¹¡×¡ÊÃæÂ¼»á¡Ë
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¤¦¤Ê¤®³÷¾Æ¤ ´ØÀ¾É÷¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¡×¡ÖÂÀÅáµû±ö¾Æ¡×¤¬ÊÂ¤Ö¤Ê¤É¡¢Å¹¼ç¤ÏÃº¤Î°·¤¤¤Ë¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÃæÂ¼»á¤¬¡¢ËãÉÛÂæ¤ÎÅ¹¤ÎÏ§ÍÒ¤Ç»È¤¦µª½£È÷Ä¹Ãº¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤º¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢°ìµéÉÊ¤Î»ÅÆþÀè¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¡Ö·Ã¤µ¤¡×¤ÎÂç¾¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤¤¹ç¤¨¤ë´ÖÊÁ¤ÎÃæÂ¼»á¤¬¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤Ï¡© ¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤â¡Ö²¶¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤ÊÈÄÁ°¤Ï¡¢°ìÉÊÎÁÍý¤ÇÆ±»þ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥¢¥é¥«¥ë¥È¤ò´Ó¤¯¡£¡ÖÄ¹¤¯À¸¤»Ä¤ë¤Ù¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¦¿Í¤ÎÅ¹¤Ç¤¹¡×¡ÊÃæÂ¼»á¡Ë
¡¦¤ª¤Ç¤ó³Æ¼ï¡¢°ìÉÊÎÁÍý¡¡Í½»»¡§¡Á10,000±ß
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¿À³Úºä ·Ã¤µ¤
½»½ê : ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿À³Úºä3-6 º´Æ£¥Ó¥ë £±£Æ
TEL : 03-5228-2971
¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¢ò¿ Ãö¸Ô
¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î2¸®ÌÜ¤Ï¡¢ºë¶Ì¤ÏÀî¸ý¤«¤é¤½¤ÎÌ¾¤ò¤È¤É¤í¤«¤»¤ë¼÷»Ê¤ÎÌ¾Å¹¡Öò¿ Ãö¸Ô¡×¡£¡ÖThe Tabelog Award¡×¾ïÏ¢Å¹¤Ç¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¤Ï¤â¤È¤è¤ê¤Ï¤ë¤Ð¤ë³¤³°¤«¤éË¬¤ì¤ëµÒ¤âÂ¿¤¤¡£¡ÖËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÂÎ©¶è¤ÏÀî¸ý»Ô¤â¶á¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤³¤ì¤À¤±À®¸ù¤¹¤ë¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¡×¤ÈÃæÂ¼»á¤âÀä»¿¤¹¤ë¡£
Àî¸ý±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¡¢¤³¤ó¤Ê½ê¤Ë¼÷»ÊÅ¹¤¬¡© ¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê½¸¹ç½»Âð¤Î1³¬¤Ë¡Öò¿ Ãö¸Ô¡×¤Ï¤¢¤ë¡£ÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼9ÀÊ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤ª¤Þ¤«¤»°®¤ê¤Î¥³¡¼¥¹¤Î¤ß¡£¤Ä¤Þ¤ß¤Ï¤Ê¤¯¡¢°®¤ê°ìËÜ¾¡Éé¤ÎÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥³¡¼¥¹¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬½¨°ï¤Ç¡¢¿©¸å´¶¤¬¥¯¥ê¥¢¡£²¿´Ó¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡×¤ÈÃæÂ¼»á¡£
¡ÖÁÇºà¤«¤éËÜÅö¤ËÂÅ¶¨¤Ê¤¯¡¢»ÅÆþ¤ì¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¹ñ¤òÎ¹¤¹¤ë¿Í¡×¤ÈÃæÂ¼»á¤¬ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Äê´üÅª¤ËÁ´¹ñ¤Îµù¹Á¤ò¤á¤°¤ê¡¢µù»Õ¤äÃç²·¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤¤¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ëÌ£¤òµá¤áÂ³¤±¤ëÅ¹¼ç¡£¡ÖÀ¸µû¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤ÏÈù¿Ð¤â¤Ê¤¯¡¢µû¤Î²¹ÅÙÂÓ¡¢µ¨Àá¤ä¸ÄÂÎ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»Å¹þ¤ß¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Á¦¤á¤é¤ì¤ëÅ¹¡£Âç¾¤Ë¿È¤òÍÂ¤±¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÃæÂ¼»á¡Ë
Âç¤¤¯¸ü¤¤¥Í¥¿¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤ÎÊÆ¤òÃµ¤·Â³¤±¤ëÅ¹¼ç¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿´Å¤ß¤È¤¦¤Þ¤ß¤Î¤¢¤ëÊÆ¡£´Å¤ß¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤ÎÀÖ¥·¥ã¥ê¤¬¡¢¿²¤«¤»¤¿µû¤äÎÏ¶¯¤¤¥Þ¥°¥í¤ÎÌ£¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£
ÃæÂ¼»á¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤âÄ´»Ò¤¬¤è¤¯¡¢ÍâÆü¤âµ¤Ê¬ÁÖ²÷¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÎÁÍý¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÎÁÍý¿Í¤À¤¬¡¢¡Öò¿ Ãö¸Ô¡×¤Î°®¤ê¤â¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤Ë½Å¤Ê¤ë¡£
¡¦¤ª¤Þ¤«¤»¥³¡¼¥¹¡¢ÆüËÜ¼ò¡¡Í½»»¡§40,000±ßÂæ
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡ò¿ Ãö¸Ô
½»½ê : ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¹¬Ä®1-12-23 ¥µ¥ó¥ê¡¼¥Ö¹¬Ä®¥³¡¼¥È¥Ï¥¦¥¹
TEL : 048-211-4175
¥é¥ó¥Á¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¹áÌ£²°¡Ê¤«¤ß¤ä¡Ë
¡Ö²¼Ä®¤Ë¤¢¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥é¥ó¥Á1¸®ÌÜ¤Ëµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆþÃ«±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡¢1925¡ÊÂçÀµ14¡ËÇ¯ÁÏ¶È¤ÎÍÎ¿©Å¹¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¹áÌ£²°¡×¤À¡£¡Ö¤ª¤Õ¤¯¤í¤Î¼Â²È¤¬¡Ø¹áÌ£²°¡Ù¤µ¤ó¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Î²¼Ã«¤Ç¡¢¤ªÊè»²¤ê¤Î¤È¤¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¤·¡¢2¥«·î¤Ë1ÅÙ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃæÂ¼»á¡£
²ÖÌø³¦¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¬´ß¤ËÍ¢Æþ»¨²ßÅ¹¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¡¢·Ý¼Ô½°¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç·Ú¿©¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸å¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÍÎ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¡£¾¦Çä¤ò±Ä¤àµÒ¤¬ÄÌ¾ï¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤«¤é³°¤ì¤¿»þ´Ö¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ì¾»Ä¤Ç¡¢¥é¥ó¥Á¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¶èÊÌ¤Ê¤¯¤É¤Î»þ´Ö¤ËË¬¤ì¤Æ¤âÄÌ¾ï¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤Çºî¤ë¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤ä¥Ù¥·¥ã¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¡¢¼ã¤¤º¢¤ËÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÎÁÍý¤¬Â¿¤¯¡¢¤È¤Æ¤â²û¤«¤·¤¤Ì£¡£¿©¸å¤ËÂÎ¤¬½Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ÎÁÍý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃæÂ¼»á¡£
¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤¹¤´¤¤ÎÌ¤ò¤¿¤Î¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹ÃæÂ¼»á¤¬É¬¤º¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥ó¥¹¡¼¥×¡£±üÍÍ¤È¤â¤É¤â¥Ï¥ä¥·¥é¥¤¥¹¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¡¢³¤Ï·¥Þ¥«¥í¥Ë¥°¥é¥¿¥ó¡¢¥«¥Ë¥³¥í¥Ã¥±¤Ê¤É¡¢¥¢¥é¥«¥ë¥È¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¦Í½»»¡§¡Á5,000±ß
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¹áÌ£²°
½»½ê : ÅìµþÅÔÂæÅì¶èº¬´ß3-18-18
TEL : 03-3873-2116
¥é¥ó¥Á¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¢ÀÐ±±ÈÔ¤¼êÂÇ ¶¾³ÚÄâ¡Ê¤¤ç¤¦¤é¤¯¤Æ¤¤¡Ë
¡Ö¿À³Úºä¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¨¤¤¤ë¤ªÅ¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¥í¥° ¤½¤Ð EAST É´Ì¾Å¹¡×¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉÅìµþ¡×¤Î¾ïÏ¢¤Ç¡¢³«Å¹Á°¤«¤é¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ëÅ¹¡ÖÀÐ±±ÈÔ¤¼êÂÇ ¶¾³ÚÄâ¡×¤À¡£
ÃæÂ¼»á¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¹¤¬¤¢¤ëÄÌ¤ê¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿ÍÄÌ¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯°û¿©Å¹¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÄêÃå¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢1998Ç¯¤Ë¡Ö¶¾³ÚÄâ¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥ó°Ê¹ß¡¢°ìµ¤¤ËÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÄÌ¶Ð¤ÇËèÆüÅ¹¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µµ¤¤¬Í¯¤¯¤È¤¤¤¦¤«¤¤¤¤¡Øµ¤¡Ù¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÃæÂ¼»á¡£
¤½¤ÐÅ¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬Ì£Á¹¤¤å¤¦¤ê¤äµí¤¹¤¸¤Î¼Ñ¹þ¡¢¤Ë¤·¤ó¤Î»³Ü¥ÄÒ¤±¤Ê¤É¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤¬½¼¼Â¡£Å¹¼ç¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¦²ñÄÅ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¤³¤Å¤æ¡×¤äÇÏ»É¤·¤Ê¤É¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¡Ö¤ª¤½¤Ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å·¤×¤é¤ä°ìÉÊÎÁÍý¤âËÉÙ¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÃæÂ¼»á¡Ë
ÃæÂ¼»á¤¬¡º¤ËÌ£¤ï¤¦¤½¤Ð¤Ï¡¢²ñÄÅ¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤¿¸¼¤½¤Ð¤òÀÐ±±¤Ó¤¤Ç¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÀ½Ê´¡¢¤½¤ÐËÜÍè¤ÎÌ£¤ä¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²¹Îä¤Î¤½¤Ð¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Æó¿§¤½¤Ð¡Ê¤¶¤ë¤ÈÅÄ¼Ë¤½¤Ð¡Ë¡¢¤á¤ª¤È¤â¤ê¡Ê¤½¤Ð¤È¤¦¤É¤ó¡Ë¡¢¤à¤®¤á¤ª¤È¡Ê¤½¤Ð¤È¤Ò¤ä¤à¤®¡Ë¤Ê¤É¤ÎÌ¾Êª¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÄÌÇ¯³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡¦¤½¤Ð¡¢Å·¤×¤é¡¢°ìÉÊÎÁÍý¡¡3,000±ß¡Á5,000±ß
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡ÀÐ±±ÈÔ¤¼êÂÇ ¶¾³ÚÄâ
½»½ê : ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿À³Úºä3-6 ¿À³Úºä´Û¡¡£±£Æ
TEL : 03-3269-3233
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃÓÅÄ¼Â¹á(¥Õ¥ê¡¼¥È)The post °ÜÅ¾¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡ÖËãÉÛÂæ Ãæ¤à¤é¡×Å¹¼ç¤¬¿´¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¹Ô¤¤Ä¤±¤È¤Ï¡© first appeared on ¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó.