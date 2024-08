°ÜÅ¾¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡ÖËãÉÛÂæ Ãæ¤à¤é¡×Å¹¼ç¤¬¿´¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¹Ô¤­¤Ä¤±¤È¤Ï¡©

一流店の店主や料理人が通う、上質な店を紹介する当連載。多くの食通をうならせる人気店「麻布台 中むら」店主の行きつけとは?

一流店の店主や料理人が通う、上質な店を紹介する当連載。肉料理と日本料理の融合で食通をうならせる「麻布台 中むら」の店主が選ぶ名店とは。

〈一流の行きつけ〉Vol.25

「麻布台 中むら」|神谷町

出典:pateknautilus40さん

帝国ホテルでの修業時代に「神楽坂に自分の店を出し成功する」と強く心に決め、洗い場専門部署を経て料理人となり、洋食や鉄板焼きなどさまざまな料理部門で技術と心を磨くこと25年。念願かなって2011年に開いた「神楽坂 鉄板焼 中むら」は、従来の鉄板焼きの概念を覆す手法で数多の食通たちの絶大な支持を集める名店となった。

若き日の志を成し遂げた店主の中村氏が2024年1月、森ビルが社運をかけて創業した「麻布台ヒルズ」に移転オープンしたのが「麻布台 中むら」だ。

「神楽坂は京都のような風情があり、料亭につける黒塗りの高級車がずらり。ここが東京?と思うほど魅了された町。お世話になった方もたくさんいますし、離れたくない気持ちもありましたが、お客様の大切なお時間をお預かりする空間や居心地、料理のクオリティ、スタッフの仕事環境など、すべてをさらに向上させるために移転を決めました」と中村氏。デベロッパーの森ビルには1年半くどかれ続けたという。

出典:アキティ-さん

屋号から「鉄板焼」を外したのは、神楽坂時代から既に鉄板焼きと和食を融合させた日本料理店として勝負してきたから。その思いを鮮明に打ち出すため「麻布台 中むら」に改めた。

中村氏が立つメインカウンターに使われているのは樹齢150年、奥行50cmの檜の一枚板。神楽坂時代からの職人が手がけた鉄板は天然の大理石で囲まれ、その上にしつらえた排気フードは見たこともないような純銅製、角がない美しいカーブが目を引く。

「排気フードは“張りぼて”ではなくすべて銅。カーブをつけるのも高度な技術が必要ですし、フードに水蒸気が付くと錆びてしまうので、とても料理などできません。現実的には難しいと思っていたのですが、錆を防ぐコーティングなど、日本の技術と職人の仕事が見事に解決してくれました」(中村氏)

商業施設では困難な炉窯を導入

出典:うどんが主食さん

素材の持ち味を最大限に引き出す熱源として、炉窯を導入したのも大きな特色だ。ガスや電気に比べ高温になる炭火を使用する炉窯は、対流熱や輻射熱によりオーブンのような状態をキープでき、高温で均一な火入れが可能になるなどのさまざまな利点がある。

しかしその一方で消防法のさまざまな規制をクリアする必要があり、商業施設への導入は困難を極める。「麻布台ヒルズ」における今回の炉窯導入の陰には、中村真利という一人の職人へのリスペクトがあったからに他ならない。

肉と鉄板焼きと日本料理と

出典:pateknautilus40さん

「おふくろがたまに焼いてくれるステーキが硬くておいしくなくて、ホテルで働きはじめても肉に興味はまったくありませんでした」と話す中村氏がまかない担当になり、「先輩の見よう見まねで焼いて食べた和牛サーロインのあまりのおいしさに、全身が震えるほどの衝撃」を受け、牛肉の虜に。

「お客様に最後まで残さず完食していただき、心からおいしいと思ってもらいたい」。その思いで、毎朝誰よりも早く出勤し、寝ずに磨いた技術で鉄板焼きにのめり込み、後に上高地帝国ホテルに鉄板焼きの責任者として赴任。そこで和食部門として出合ったのが日本料理の名店「吉兆」だ。「東京でも日本料理の勉強はしていましたが『吉兆』さんと意気投合、さらに日本料理を学ぶことができました」

そんな中村氏が料理でもっとも大切と話すのは「クリアなだし」。日本料理のだしは、6年熟成の和昆布や本枯節、店内で毎日料理に適した水を生成してとる。鮮度のよい素材から抽出するのは西洋だしのフォンドボー。くさみがないので香草は使わずにとるという。

肉のみならず魚介も一級品が届くわけ

出典:アキティ-さん

伊勢海老、マコガレイ、鮑、ウニ、トラフグ、フカヒレ、越前ガニ……。「麻布台 中むら」に届く魚介も一級品だ。

「きっかけはコロナ禍。僕たちが店を閉めれば生産者が困ります。そこで肉があるなら全部買うよと、一旦は要請に応じて閉めた店を再開したんです。そこから生産者がいろいろな食材をどんどん提案してくれるようになり、肉だけでなく魚介も一級品を使えるようになりました」と振り返る中村氏。わさびやナガノパープルなどは、上高地勤務時代に築いた地元生産者とのつながりで仕入れて使う。

一級品がそろう「麻布台 中むら」だが、「料理人の仕事の9割以上を占める」と中村氏が話すのは掃除などの衛生面。「技術はできて当たり前。残り1割の食材を存分に生かすべく仕事をしています」

日本の技術に恥じない堅実な仕事をこれからも

出典:カフェモカ男さん

「麻布台 中むら」は、炊きたての土鍋ご飯のおいしさにも定評がある。使用するお米は、コシヒカリの全国生産量の約0.0038%という希少米「雪椿」、無農薬栽培の「クラシックコシヒカリ」の2種類。神楽坂時代から使ってきた信楽焼の土鍋は、偶然にも「雪椿」が推奨する雲井窯のもの、おいしくないわけがない。

満を持して麻布台に移って半年。より進化した「麻布台 中むら」は今宵も、舌の肥えた食通でにぎわう。それでも中村氏は「まだまだ暗中模索、食材の未来を考えても不安ですし、ひとつ光が見えたらこれでいいということがない仕事なので毎日怖いです。でも、そういうことを考えられる仕事ってすごくいいなと思うんです」と前を向く。

中村氏はさらに続ける。「飲食店は閉めてもすぐまた別の店が入るように、極端にいえばうちの店がなくなっても誰も困りません。ですが例えば農家など、一度やめたら畑の再生に何十年もかかる生産者はそうはいかない。さらに食材を運ぶドライバー、店作りに関わってくれた職人の方々、さまざまなインフラに支えられ店があります。そういった人々と技術に恥じない堅実な仕事をし続けることが、自分がすべきこと」と締めくくってくれた。

新たなステージで船出した「麻布台 中むら」では、カウンター席のほかにも、樹齢1000年超えの屋久杉や樹齢500年以上のブビンガ、西陣織のカーテンなどを取り入れた洗練された個室も備える。最高級の和牛と旬の食材による日本料理とのマリアージュ、ぜひ堪能していただきたい。

中村 真利氏のおすすめ4軒

<店舗情報>◆麻布台 中むら住所 : 東京都港区虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

「食べ歩きはいつも夫婦で、お金も相当使います」と話す中村氏のお気に入りは、慣れ親しんだ神楽坂から2軒、生まれ育った下町近くの老舗洋食店、川口の寿司店の4軒。中村氏が惚れ込む理由とは?

ディナーのおすすめ/棲攤 恵さき(えさき)

「家内の両親の誕生日に使わせてもらったこともあります」とディナーの1軒目に挙げてくれたのは、飯田橋駅寄りの神楽坂通りを南に少しそれた「神楽坂 恵さき」。カウンターと小上がり合わせて14席、関西で修業を積んだ店主による上品なおでんで知られるが、炭火焼きや刺身などの一品料理が充実しているのも特徴だ。

出典:横綱グルメさん

「大将と奥様が必ず店に立たれているので雰囲気がよく、安心感があります。大将は素材や料理に対して妥協せず、手を抜かず、ある意味とても厳しい人。料理人として互いに刺激し合える存在でもあります」と中村氏。聞けばオープン間もない「神楽坂 鉄板焼 中むら」が軌道に乗る以前から、陰日向に応援してくれたのが「恵さき」の店主という。

出典:猫奴隷さん

おでんは、とろろ昆布が添えられた大根、牛すじ、鰯のつみれなどの定番や試作の末にたどりついた半熟玉子、夏は冷製トマトやもろこし薩摩揚げなども登場。日本酒などを合わせつつ、通年訪れたくなる店である。

「ここはおでん屋さんというよりは割烹屋さん。今回予算1万円以下で挙げさせていただいていますが、本当は金額を気にせずアラカルトでいろいろ頼んでいただきたい一軒です」(中村氏)

出典:すだちとかぼすさん

メニューに「うなぎ蒲焼き 関西風」「黒毛和牛サーロイン」「太刀魚塩焼」が並ぶなど、店主は炭の扱いにも長けている。ちなみに中村氏が、麻布台の店の炉窯で使う紀州備長炭を入手できずに困っていたとき、一級品の仕入先につないでくれたのも「恵さき」の大将なのだそう。

なんでも言い合える間柄の中村氏がコース料理を作っては? と提案しても「俺たちみたいな板前は、一品料理で同時にいろいろなことができなゃダメなんだよ」と、どこまでもアラカルトを貫く。「長く生き残るべき、しっかりした知識と技術を持っている職人の店です」(中村氏)

・おでん各種、一品料理 予算:〜10,000円

ディナーのおすすめÅ 猪股

<店舗情報>◆神楽坂 恵さき住所 : 東京都新宿区神楽坂3-6 佐藤ビル 1FTEL : 03-5228-2971

ディナーの2軒目は、埼玉は川口からその名をとどろかせる寿司の名店「鮨 猪股」。「The Tabelog Award」常連店で、東京・大阪はもとよりはるばる海外から訪れる客も多い。「僕が生まれ育った足立区は川口市も近く、どんなところか知っているだけに、この場所でこれだけ成功するとは本当にすごいこと」と中村氏も絶賛する。

出典:tomo4rinさん

川口駅から徒歩10分、こんな所に寿司店が? と思うような集合住宅の1階に「鮨 猪股」はある。席はカウンター9席、メニューはおまかせ握りのコースのみ。つまみはなく、握り一本勝負の店である。「とにかくコースの組み立てが秀逸で、食後感がクリア。何貫でもいけるほどです」と中村氏。

出典:代々木乃助ククルさん

「素材から本当に妥協なく、仕入れのために全国を旅する人」と中村氏が話すように、定期的に全国の漁港をめぐり、漁師や仲卸とのつながりを大切に、うまいと納得する味を求め続ける店主。「生魚の独特なにおいは微塵もなく、魚の温度帯、季節や個体に合わせた仕込みなど、すべてが薦められる店。大将に身を預けて楽しんでいただきたいですね」(中村氏)

出典:牛丼大森さん

大きく厚いネタを支えるのは、理想の米を探し続ける店主が出会った甘みとうまみのある米。甘みとのバランスを考えたほどよい酸味の赤シャリが、寝かせた魚や力強いマグロの味を受け止める。

中村氏は「お腹いっぱい食べても調子がよく、翌日も気分爽快でいられる料理」を提供することを何より大切にする料理人だが、「鮨 猪股」の握りもまさにそこに重なる。

・おまかせコース、日本酒 予算:40,000円台

ランチのおすすめ.譽好肇薀鷙疚2亜覆みや)

<店舗情報>◆鮨 猪股住所 : 埼玉県川口市幸町1-12-23 サンリーブ幸町コートハウスTEL : 048-211-4175

「下町にあるちょっとぜいたくな洋食屋さんです」と、ランチ1軒目に挙げてくれたのは、入谷駅から徒歩5分、1925(大正14)年創業の洋食店「レストラン香味屋」だ。「おふくろの実家が『香味屋』さんのすぐ近くの下谷で、お墓参りのときにも行きますし、2カ月に1度は行っています」と中村氏。

出典:ジゲンACEさん

花柳界でにぎわっていた根岸に輸入雑貨店として創業し、芸者衆のリクエストで軽食を出すようになり、後に本格的な洋食レストランに。商売を営む客が通常のランチタイムから外れた時間に訪れることが多かった名残で、ランチ、ディナーの区別なくどの時間に訪れても通常メニューが味わえる。

出典:Rajahさん

「昔ながらのデミグラスソースで作るビーフシチューやベシャメルソースを使ったメニューなど、若い頃に帝国ホテルで作っていたような料理が多く、とても懐かしい味。食後に体が重くならない料理も多いですね」と中村氏。

出典:Walnutさん

「どこに行っても、いつもすごい量をたのみます」と話す中村氏が必ずオーダーするのは、オニオングラタンスープ。奥様ともどもハヤシライスもお気に入りで、ビーフシチュー、海老マカロニグラタン、カニコロッケなど、アラカルトで多彩なメニューを楽しんでいるという。

・予算:〜5,000円

ランチのおすすめ∪弍曳圓手打 蕎楽亭(きょうらくてい)

<店舗情報>◆レストラン香味屋住所 : 東京都台東区根岸3-18-18TEL : 03-3873-2116

「神楽坂の代名詞ともえいるお店」と教えてくれたのは、「食べログ そば EAST 百名店」「ミシュランガイド東京」の常連で、開店前から行列ができる店「石臼挽き手打 蕎楽亭」だ。

出典:杉ちゃんmastarさん

中村氏の話によると、店がある通りは、かつては人通りが少なく飲食店がなかなか定着しなかったというが、1998年に「蕎楽亭」のオープン以降、一気に雰囲気が変わったそうだ。

「通勤で毎日店の前を通りますが、元気が湧くというかいい『気』が流れている気がするんです。それってやっぱり、こだわりを持っていい食材を使っているからでしょうね」と中村氏。

出典:kuma(^-^)さん

そば店ではあるが味噌きゅうりや牛すじの煮込、にしんの山椒漬けなどのおつまみが充実。店主の出身地・会津の郷土料理「こづゆ」や馬刺しなども味わえる。「おそばはもちろん、天ぷらや一品料理も豊富で何を食べてもおいしいですよ」(中村氏)

出典:きみじまぴんくさん

中村氏が〆に味わうそばは、会津から取り寄せた玄そばを石臼びきでていねいに製粉、そば本来の味や香りを楽しむことができる。温冷のそばに加えて、二色そば(ざると田舎そば)、めおともり(そばとうどん)、むぎめおと(そばとひやむぎ)などの名物メニューが通年楽しめるのもうれしい。

・そば、天ぷら、一品料理 3,000円〜5,000円

<店舗情報>◆石臼挽き手打 蕎楽亭住所 : 東京都新宿区神楽坂3-6 神楽坂館 1FTEL : 03-3269-3233

※価格はすべて税込です。

取材・文:池田実香(フリート)

