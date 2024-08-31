Çò·§¤ËÃÏ¸µ¤æ¤«¤ê¤Î²Ðº×¤ê¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·Â£Äè¡¡ÃÏ¸µ¿Ü²ìÀî»Ô¤Ç½½Î¾Í¥¾¡¡¦¿·ÆþËë½Ë²ì²ñ
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¿Íµ¤ÎÏ»Î¡¢Çò·§¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤Î¡Ö½½Î¾Í¥¾¡¡¦¿·ÆþËë½Ë²ì²ñ¡¦²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·Â£Äè¼°¡×¤¬31Æü¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÊ¡Åç¸©¿Ü²ìÀî»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Çò·§¤ÏÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç12¾¡3ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç½½Î¾Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½©¾ì½ê¡Ê8Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç¤ÏÊ¡Åç¸©¤ÇÀï¸å9¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëËëÆâÎÏ»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¡¢Âç»ûÀµ¹¸¿Ü²ìÀî»ÔÄ¹¡¢Çò·§¤ÎÉã¡¦¹â¶¶·ò°ì¤µ¤ó¡¢Êì¡¦Â§»Ò¤µ¤ó¡¢Ëå¡¦Ì¤Íè¤µ¤ó¡¢¸å±ç²ñ´Ø·¸¼Ô¤éÌó200¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤¬¡Ö³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÀè¾ì½ê½½Î¾Í¥¾¡¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Çò·§¤Ï½ÕÀè¤ÏÅßÌ²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè¾ì½ê¤Ï·Î¸Å¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤â¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ·Î¸ÅÎÌ¤âÁý¤¨¡¢ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°¤Ë½Ð¤ëÁêËÐ¤Ç½½Î¾Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çò·§¤ÏÃÃÏ£¡¢ÂÑ¤¨¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ë¡¢ÆüËÜÅá¤Î¤è¤¦¤Ê±Ô¤¤ÀÚ¤ìÌ£¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÃË¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÃÃÏ£¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¤´Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸åÇÚ¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Î¤è¤¦¤ËÃÏ¸µ¤ÇÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤È1½µ´Ö¡¢ÎÉ¤¤Ä´À°¤ò¤·¤Æ¡¢¿·ÆþËë¤Ç9¾¡¤Ç´ºÆ®¾Þ¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ü¤¯¤ÎÝµÊ°¤òÀ²¤é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ìÆâ¤«¤é½ËÊ¡¤È·ãÎå¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ö¤Ê¤«¡¢Çò·§¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ³§ÍÍ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Íè¾ì½ê¤Ï10¾¡¤Á¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¤¢¤ï¤è¤¯¤ÐÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿Ü²ìÀîÇò·§¸å±ç²ñ¤«¤é¡Ö¾¾ÌÀ¤¢¤«¤·¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¾¾ÌÀ¤¢¤«¤·¡×¤Ï¿Ü²ìÀî»Ô¤Ë430Ç¯°Ê¾å¤âÂ³¤¯ÆüËÜ»°Âç²Ðº×¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÇËèÇ¯11·î¤ÎÂè2ÅÚÍËÆü¤Ë³«ºÅ¡£½Å¤µ3¥È¥ó¡¢Ä¹¤µ10¥á¡¼¥È¥ë¤ËµÚ¤Ö30ËÜ¤ÎµðÂç¾¾ÌÀ¤ò¼ã¤¤½°¤¬»³¤Ë±¿¤Ó¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¸÷·Ê¤¬ÁÔ´Ñ¤ÊÅÁÅýÅª¤Êº×¤ê¡£Çò·§¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â³Ê¹¥¤¤¤¤¤·¡¢Áá¤¯Ãå¤±¤¿¤¤¡£Ç³¤¨¤¿¤®¤ë¤è¤¦¤ÊÆ®»Ö¤Ç´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡