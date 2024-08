セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年8月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『アナと雪の女王』 Mぬいぐるみ “エルサ&アナ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『アナと雪の女王』 Mぬいぐるみ “エルサ&アナ”

登場時期:2024年8月30日より順次

サイズ:全長約18×10×30cm

種類:全2種(エルサ、アナ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年に日本公開10周年を迎えたディズニー映画『アナと雪の女王』

王家の姉妹「エルサ」と「アナ」による、おとぎ話の枠を超えたストーリーは一大ブームを巻き起こし、今なお根強い人気を誇る作品です!

そんな『アナと雪の女王』のぬいぐるみがセガプライズに登場。

「エルサ」と「アナ」の2人がかわいらしく表現されたディズニーグッズです☆

エルサ

まとめた髪も上品に表現された、アレンデール王国家の長女「エルサ」

ブルーのドレスを優雅に着こなした姿がぬいぐるみとして展開されます。

アナ

「オラフ」たちと一緒に姉の「エルサ」を追いかけたときのマントを羽織った姿で登場する、妹の「アナ」

お下げの髪型やそばかす、「エルサ」の魔法によって変化した毛束もしっかり再現されたプライズです☆

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」と「アナ」をデザインしたぬいぐるみ。

セガプライズの『アナと雪の女王』 Mぬいぐるみ “エルサ&アナ”は、2024年8月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

