¡ã¥ï¥¿¥·ÉÒ´¶¤¹¤®¡©¡äÉ×¡Ö¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤¹¤®¡ª¡×Âç¤¤Ê²»¤ä½¸¤Þ¤ê¤¬¶ì¼ê¤Ã¤Æ¥À¥á¤Ê¤³¤È¡ª¡©¡ÚÂè1ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥«¥Ê¡£1ºÐ¤ÎÌ¼¡Ê¥ß¥æ¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¶Æá¤Î¥±¥ó¥¸¤È·ëº§¤·¤Æ¤Þ¤À¿ôÇ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·ëº§¤Ë¾¯¤·¸å²ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢ÁêÀ¤¬°¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¬¤µ¤Ä¤Ê¥±¥ó¥¸¤È¡¢¿µ½ÅÇÉ¤Ê»ä¡£Æø¤ä¤«¤Ê¾ì½ê¤¬¹¥¤¤Ê¥±¥ó¥¸¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤¬¹¥¤¤Ê»ä¡Ä¡Ä¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç·ö²Þ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£»×¤¤¤ä¤ê¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡£»ä¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ¾ï¼±Åª¤Ç¡¢¥±¥ó¥¸¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¥±¥ó¥¸¤Ï¥±¥ó¥¸¤Ç»ä¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¤«¤é¹âÂ®¾è¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢²»ÎÌ²¼¤²¤¿¤éÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¡©¡¡²¶¤À¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤Ë¤Ï²»³Ú¤Ë¤Î¤Ã¤Æ±¿Å¾¤·¤¿¤¤¤È¤¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ªÁ°¤Î¥ï¥¬¥Þ¥ÞÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¥±¥ó¥¸¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¸À¤¤ÊÖ¤¹µ¤¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂç¤¤Ê²»¤¬¶ì¼ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤È¥±¥ó¥¸¤ÏÁêÀ¤¬°¤¤¤Î¤À¤Èº£¹¹¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¥ó¥¸¤È·ëº§¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤Î¥ß¥æ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÏÆü¡¹¤¬¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¯Í¾·×¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü¤Ï¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÍ½Äê¡£¥ß¥æ¤ÎÉþ¤ò¸«¤¿¤ê¤¤¤í¤¤¤í¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¡¢Í·¤Ó¾ì¤Ç¥ß¥æ¤òÍ·¤Ð¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦·×²è¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¸áÁ°Ãæ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¿²¤¿¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤Ç¤â¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤é¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡ËÜÅö¤Ë¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡Ë»ä¤Ï¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉéÃ´¤Ç¤¹¡£
Á°Æü¤Ï¥±¥ó¥¸¤È°ì½ï¤ËÆ±Áë²ñ¤Ø¡£¼ÖÆâ¤Ç¤ÏÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Áë²ñ¤Ç¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤¯²ñÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼Â²È¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¥ß¥æ¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¿²¤¿¤Î¤ÏÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤é¡£
º£Æü¤Ï²ÈÂ²¤Ç½Ð¤«¤±¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Äµ¯¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ì²¤¯¤ÆÌ²¤¯¤Æ¡£¥±¥ó¥¸¤¬µÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ß¥æ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤Ê¤¤¤È¥±¥ó¥¸¤¬ÅÜ¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦ÊÔ½¸Éô¡¡µÓËÜ¡¦Êª¹¾Áë¹á¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÄÍÅÄË¨
¡Öº£¤«¤é¹âÂ®¾è¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢²»ÎÌ²¼¤²¤¿¤éÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¡©¡¡²¶¤À¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤Ë¤Ï²»³Ú¤Ë¤Î¤Ã¤Æ±¿Å¾¤·¤¿¤¤¤È¤¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ªÁ°¤Î¥ï¥¬¥Þ¥ÞÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¥±¥ó¥¸¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¸À¤¤ÊÖ¤¹µ¤¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂç¤¤Ê²»¤¬¶ì¼ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤È¥±¥ó¥¸¤ÏÁêÀ¤¬°¤¤¤Î¤À¤Èº£¹¹¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¥ó¥¸¤È·ëº§¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤Î¥ß¥æ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÏÆü¡¹¤¬¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¯Í¾·×¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü¤Ï¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÍ½Äê¡£¥ß¥æ¤ÎÉþ¤ò¸«¤¿¤ê¤¤¤í¤¤¤í¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¡¢Í·¤Ó¾ì¤Ç¥ß¥æ¤òÍ·¤Ð¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦·×²è¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¸áÁ°Ãæ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¿²¤¿¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤Ç¤â¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤é¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡ËÜÅö¤Ë¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡Ë»ä¤Ï¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉéÃ´¤Ç¤¹¡£
Á°Æü¤Ï¥±¥ó¥¸¤È°ì½ï¤ËÆ±Áë²ñ¤Ø¡£¼ÖÆâ¤Ç¤ÏÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Áë²ñ¤Ç¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤¯²ñÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼Â²È¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¥ß¥æ¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¿²¤¿¤Î¤ÏÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤é¡£
º£Æü¤Ï²ÈÂ²¤Ç½Ð¤«¤±¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Äµ¯¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ì²¤¯¤ÆÌ²¤¯¤Æ¡£¥±¥ó¥¸¤¬µÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ß¥æ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤Ê¤¤¤È¥±¥ó¥¸¤¬ÅÜ¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦ÊÔ½¸Éô¡¡µÓËÜ¡¦Êª¹¾Áë¹á¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÄÍÅÄË¨