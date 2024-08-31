甲府vs鹿児島 スタメン発表
[8.31 J2第29節](JITス)
※18:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 88 渋谷飛翔
DF 3 孫大河
DF 16 林田滉也
DF 21 ヘナト・アウグスト
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 18 三沢直人
MF 24 飯田貴敬
MF 26 佐藤和弘
MF 34 木村卓斗
FW 9 三平和司
控え
GK 32 コ・ボンジョ
DF 23 関口正大
DF 35 一瀬大寿
MF 14 中山陸
FW 13 村上千歩
FW 19 宮崎純真
FW 99 ピーター・ウタカ
監督
大塚真司
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 4 広瀬健太
DF 17 星広太
DF 28 戸根一誓
MF 10 藤本憲明
MF 16 河野諒祐
MF 24 永井颯太
MF 27 山口卓己
MF 35 中原秀人
FW 38 有田稜
控え
GK 13 松山健太
DF 5 井林章
MF 8 藤村慶太
MF 14 野嶽寛也
FW 9 有田光希
FW 32 沼田駿也
FW 34 鈴木翔大
監督
浅野哲也
※18:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 88 渋谷飛翔
DF 3 孫大河
DF 16 林田滉也
DF 21 ヘナト・アウグスト
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 18 三沢直人
MF 24 飯田貴敬
MF 26 佐藤和弘
MF 34 木村卓斗
FW 9 三平和司
控え
GK 32 コ・ボンジョ
DF 23 関口正大
DF 35 一瀬大寿
MF 14 中山陸
FW 13 村上千歩
FW 99 ピーター・ウタカ
監督
大塚真司
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 4 広瀬健太
DF 17 星広太
DF 28 戸根一誓
MF 10 藤本憲明
MF 16 河野諒祐
MF 24 永井颯太
MF 27 山口卓己
MF 35 中原秀人
FW 38 有田稜
控え
GK 13 松山健太
DF 5 井林章
MF 8 藤村慶太
MF 14 野嶽寛也
FW 9 有田光希
FW 32 沼田駿也
FW 34 鈴木翔大
監督
浅野哲也