[8.31 J2第29節](JITス)

※18:00開始

主審:松澤慶和

<出場メンバー>

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 88 渋谷飛翔

DF 3 孫大河

DF 16 林田滉也

DF 21 ヘナト・アウグスト

MF 7 荒木翔

MF 10 鳥海芳樹

MF 18 三沢直人

MF 24 飯田貴敬

MF 26 佐藤和弘

MF 34 木村卓斗

FW 9 三平和司

控え

GK 32 コ・ボンジョ

DF 23 関口正大

DF 35 一瀬大寿

MF 14 中山陸

FW 13 村上千歩

FW 19 宮崎純真

FW 99 ピーター・ウタカ

監督

大塚真司

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 3 外山凌

DF 4 広瀬健太

DF 17 星広太

DF 28 戸根一誓

MF 10 藤本憲明

MF 16 河野諒祐

MF 24 永井颯太

MF 27 山口卓己

MF 35 中原秀人

FW 38 有田稜

控え

GK 13 松山健太

DF 5 井林章

MF 8 藤村慶太

MF 14 野嶽寛也

FW 9 有田光希

FW 32 沼田駿也

FW 34 鈴木翔大

監督

浅野哲也