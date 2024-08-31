山形vs横浜FC スタメン発表
[8.31 J2第29節](NDスタ)
※19:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 4 西村慧祐
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
DF 22 城和隼颯
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 88 土居聖真
FW 11 藤本佳希
FW 25 國分伸太郎
FW 42 イサカ・ゼイン
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 40 坂本稀吏也
MF 10 氣田亮真
MF 18 南秀仁
MF 20 松本凪生
MF 24 横山塁
FW 41 後藤優介
監督
渡邉晋
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
MF 78 ジョアン・パウロ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
FW 15 伊藤翔
FW 20 村田透馬
監督
四方田修平
※19:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 4 西村慧祐
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
DF 22 城和隼颯
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 88 土居聖真
FW 11 藤本佳希
FW 25 國分伸太郎
FW 42 イサカ・ゼイン
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 40 坂本稀吏也
MF 10 氣田亮真
MF 18 南秀仁
MF 20 松本凪生
FW 41 後藤優介
監督
渡邉晋
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
MF 78 ジョアン・パウロ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
FW 15 伊藤翔
FW 20 村田透馬
監督
四方田修平