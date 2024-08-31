[8.31 J1第29節](国立)

※18:00開始

主審:木村博之

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 19 中山雄太

DF 25 杉岡大暉

DF 33 望月ヘンリー海輝

MF 10 ナ・サンホ

MF 18 下田北斗

MF 23 白崎凌兵

MF 47 荒木駿太

FW 9 藤尾翔太

FW 90 オ・セフン

控え

GK 42 福井光輝

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 6 鈴木準弥

FW 11 エリキ

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 22 藤本一輝

FW 49 桑山侃士

監督

黒田剛

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 23 井上黎生人

DF 66 大畑歩夢

MF 8 小泉佳穂

MF 13 渡邊凌磨

MF 14 関根貴大

MF 21 大久保智明

MF 25 安居海渡

FW 9 ブライアン・リンセン

控え

GK 16 牲川歩見

DF 20 佐藤瑶大

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 24 松尾佑介

MF 88 長沼洋一

FW 12 チアゴ・サンタナ

FW 41 二田理央

監督

池田伸康