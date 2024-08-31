町田vs浦和 スタメン発表
[8.31 J1第29節](国立)
※18:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 25 杉岡大暉
DF 33 望月ヘンリー海輝
MF 10 ナ・サンホ
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 47 荒木駿太
FW 9 藤尾翔太
FW 90 オ・セフン
控え
GK 42 福井光輝
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 鈴木準弥
FW 11 エリキ
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 22 藤本一輝
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 23 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 8 小泉佳穂
MF 13 渡邊凌磨
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 25 安居海渡
FW 9 ブライアン・リンセン
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 24 松尾佑介
MF 88 長沼洋一
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 41 二田理央
監督
池田伸康
※18:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 25 杉岡大暉
DF 33 望月ヘンリー海輝
MF 10 ナ・サンホ
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 47 荒木駿太
FW 9 藤尾翔太
FW 90 オ・セフン
控え
GK 42 福井光輝
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 鈴木準弥
FW 11 エリキ
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 23 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 8 小泉佳穂
MF 13 渡邊凌磨
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 25 安居海渡
FW 9 ブライアン・リンセン
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 24 松尾佑介
MF 88 長沼洋一
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 41 二田理央
監督
池田伸康