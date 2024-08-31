¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û´Ú¹ñ¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÁûÆ°¥É¥í¾Â²½¡¡19ºÐ¡¦Íû³¤¿Î¤ÎÁÊ¤¨´þµÑ¤Ç¡ÖË¡Äî¤Ë¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÎÍû³¤¿Î¡Ê¥¤¡¦¥Ø¥¤¥ó¡¢£±£¹¡á´Ú¹ñ¡Ë¤Îà¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇá¤ò½ä¤ëÁÊ¤¨¤Ï´þµÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Íû³¤¿Î¤Ï£µ·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¹ç½ÉÃæ¤Ë½É¼Ë¤Ç°û¼ò¡£¤µ¤é¤Ë¸åÇÚÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Âç´Ú¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Ï£³Ç¯´Ö¤Î»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Íû³¤¿Î¤Ï¸åÇÚ¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¿ÏÀ¡££Ó£Î£Ó¤ÎÅê¹Æ¤Ê¤É¤ò¾Úµò¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Âç´Ú¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤ÏÍû³¤¿Î¤Ë¤è¤ëºÆ¿³¤Î¿½ÀÁ¤òµÑ²¼¡£´Ú¹ñ»æ¡ÖÄ«Á¯ÆüÊó¡×¤Ï¡ÖÍû³¤¿Î¤ÈÂç´Ú¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤ËºÆ¿³¤Î¿½ÀÁ´þµÑ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Íû³¤¿Î¤Ø¤Î½èÊ¬¤Ï³ÎÄê¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¡¢Æ±¹ñ»æ¡Ö£Ï£Ó£Å£Î¡×¤Ï¡Ö¸åÇÚÁª¼ê¤ÈÎø¿Í´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢Íû³¤¿Î¤Ï´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¡ÖÄ«Á¯ÆüÊó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤Ê¤¼¹ç½É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÎø°¦¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â¸å²ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹¼«Ê¬¤Î²á¤Á¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Ø¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤Î±øÌ¾¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿º£¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À£±¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¥»¥¯¥Ï¥éÈÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¤±¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Ú¹ñ¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿ÂçÁûÆ°¡£¡Ö£Ï£Ó£Å£Î¡×¤Ï¡ÖË¡Äî¤Ë¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿¿Áê¤Ï¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£