àÆ°²è¤¬¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¼Ì¿¿á¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¢¥óÎ¢Â¦¡¡ÆóµÜÏÂÌé¤¬ÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤ò¥Î¥ê¥Î¥ê¤Çà¥Ï¥Ô¥Ð¢öá¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÅ·¾ëÀèÀ¸¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡¡ÆóµÜÏÂÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¢¥ó ¥·¡¼¥º¥ó2¡×(TBS·Ï)¤Î¸ø¼°£Ø¤¬¹¹¿·¡£»£±Æ¸½¾ì¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÆóµÜ¤ò´Þ¤á¤¿½Ð±é¼Ô¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôËç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¸ø³«¡£ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢ºæÀµ¾Ï¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò¸½¾ì¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê¤Êºæ¤µ¤ó¡£²þ¤á¤Æ¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÆóµÜ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥É¥é¥Þ½Ð±éÃæ¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿ ¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¢¾ëÅÄÍ¥¤¬¥»¥Ã¥È¤ÎÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ËºÂ¤ëºæÀµ¾Ï¤ò°Ï¤ó¤Ç¡¢¾Ð´é¤ÇÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼!¶ÛÇ÷¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ê³§¤µ¤ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤ª¤Æ¤ÆÃ¡¤¤¹¤®¤¿¤Î¤«¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÅ·¾ëÀèÀ¸¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê~¢ö¤Ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼SONG¡¢Æ°²è¤Ç´Ñ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¿´î¡£²ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÃÂÀ¸Æü¤ª½Ë¤¤¤Î£±¥³¥Þ¾Ò²ð¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÆ°²è¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºæ¤Ï8·î6Æü¤Ç¡¢78ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£