¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹VSÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ã¿ÎµÁ¤Ê¤50Ç¯Æ®Áè»Ë¡ä¡Ö¿·ÆüËÜVSÁ´ÆüËÜ³«Àï¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤ÏÞ¼Àµ¿®¡ª¡×
¡¡Å·Î¶¸»°ìÏº¤Î10Ç¯¤Ö¤êÅÅ·âÉüµ¢¤È¤¤¤¦µ¯»à²óÀ¸ºö¤Ç¡¢2000Ç¯6·î¤Î»°Âô¸÷À²¤é¤ÎÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂçÎÌÎ¥Ã¦¤Î´íµ¡¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤À¤¬¡¢Î´À¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëµ¯ÇúºÞ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏÀîÅÄÍøÌÀ¤¬Á´ÆüËÜºÆ½ÐÈ¯¤Î²ñ¸«¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤È¤Î¸òÎ®¤À¡£
¡¡Ê¬ÎöÁûÆ°¤ËºÝ¤·¤ÆÁ´ÆüËÜ¤Î´ÇÈÄ¤¬Íß¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¿·ÆüËÜ¤Ï¡¢Ä¹½£ÎÏ¸½¾ì´ÆÆÄ¤Î°Õ¤òµâ¤à±ÊÅç¾¡»Ê¼èÄùÌòÀëÅÁ´ë²èÉôÄ¹¤¬¡¢Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤Îµ¼Ô»þÂå¤«¤é´é¸«ÃÎ¤ê¤ÎÞ¼Àµ¿®¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´ÆüËÜ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£Æ£ÇÈÃ¤¼¤¼ÒÄ¹¤È¤È¤â¤ËÁ´ÆüËÜ¤ÎÇÏ¾ì¸µ»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¶ËÈëÎ¢¤Ë²ñÃÌ¤ò»ý¤Ã¤¿¤¬¡¢±ÊÅç¤ÎÀèÁö¤êÈ¯¸À¤Ë¸µ»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬ÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¤ÆÏÃ¤ÏÆÜºÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´Ö¤ËÅ·Î¶¤¬Á´ÆüËÜ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢±ÊÅç¤ÏÂÈË¤¯Á´ÆüËÜ¤Î»öÌ³½ê¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÀ¿°Õ¤ò¸«¤»¡¢¸µ»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â¸ò¾ÄÂ³¹Ô¤Ë¹ç°Õ¡£¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¸òÎ®Àï¡¢ÂÐ¹³Àï¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤«¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Þ¤ÇÏÃ¤Ï¿ÊÅ¸¤·¤¿¡£
¡¡Å·Î¶¤¬Á´ÆüËÜ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·ÆüËÜ¥µ¥¤¥É¤Ï¡ÖÀîÅÄ¤ÈÞ¼¤Î2¿Í¤À¤±¤Î·³Ââ¤ÎÁ´ÆüËÜ¤ÈÀï¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¿·ÆüËÜ¤Î¡ÖG1¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î8.11Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ë¸µ»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢ÀîÅÄ¡¢Þ¼¤Î3¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¡¢³«Àï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¡Ö²¶1¿Í¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤¬Þ¼¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢26Ç¯¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¶È³¦¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤â嚙¤ßÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ëÞ¼¤Ï¡¢¤¤¤¶¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð´°Á´¤ËÀïÆ®¥â¡¼¥É¡£ÅöÆü¡¢½ÐÈÖÍ½Äê¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ËÅþÃå¤·¡¢±ÊÅç¤¬¥Þ¥¤¥¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥±¥ó¥«¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¥ª¥ä¥¸¤µ¤ó¡Ê±ÊÅç¡Ë¤Ë¤¤¤Á¤¤¤Á¸À¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥ê¥ó¥°¤Ø¡£´°Á´¤Ëà2¿Í¤À¤±¤Î·³Ââá¤Î»Â¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö30Ç¯!¡¡¤³¤ÎÄ¹¤¤´Ö¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤È¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î´Ö¤Ë¤Ï¾ï¤ËÂç¤¤ÊÊÉ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊÉ¤òº£Æü¡¢¤Ö¤ÁÇË¤ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿2¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÇÈÄ¤ÎÂç¤¤µ¤È¥×¥é¥¤¥É¤Ï¿·ÆüËÜ¤Ë¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó!¡¡¤³¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈµÚ¤Ó¥ì¥¹¥é¡¼¤Î½ô·¯¤Ï¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤«¸½¾ìÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÄ¹½£ÎÏÁª¼ê¡¢ÊÖÅú¤ò´ê¤¤¤¿¤¤!¡×
¡¡Þ¼¤Î¼çÄ¥¤Ë¿·ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï¤Ê¤·¡£¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Ä¹½£¤¬±¦¼ê¤òº¹¤·½Ð¤¹¤È¡¢Þ¼¤¬°®¤êÊÖ¤¹¡£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢Á´ÆüËÜ¤È¿·ÆüËÜ¤Î³«Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¿·ÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤À¡£T2000¤Î¼óÎÎ¡¦Ä³ÌîÀµÍÎ¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÌö¤ê¹þ¤ó¤Ç¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡¢¥ª¥é¥Ã!¡¡¤³¤³¤Ï¿·ÆüËÜ¤À¡£¤È¤Ã¤È¤È½Ð¤Æ¹Ô¤¤ä¤¬¤ì!¡×¤È¤¬¤Ê¤êÎ©¤Æ¤Æ°ì¿¨Â¨È¯¡£
¡¡Å·»³¹µÈ¤È¥Ò¥íºØÆ£¤ËÀ©»ß¤µ¤ì¤Æ°ú¤ÍÈ¤²¤ëÄ³Ìî¤Ë¤µ¤é¤ËÞ¼¤¬¤«¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÄ³Ìî¥¥ã¥Ã¥×¤ò½¦¤¤¾å¤²¤Æ¡ËÄ³Ìî¡¢Ëº¤ìÊª¤À¡£¤â¤¦»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤!¡¡¤³¤ì¤¬Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¿´°Õµ¤¤À¡£Ä³Ìî¡¢Íè¤ë¤Ê¤éÍè¤¤!¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Þ¼¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë±éÀâ¡¢Å¨ÃÏ¤Ë1¿Í¤Ç¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï100ÅÀËþÅÀ¡£¥×¥í¥ì¥¹»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÁ´ÆüËÜ9.2ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇÞ¼VSÄ³Ìî¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬¼Â¸½¡£·Þ¤¨·â¤ÄÞ¼¤Ïà²¦Æ»¤ÎÈÖ¿Íá¤È¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤êÀÚ¤ê»¥¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥§¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë¥É¤Ê¤É¤Î¤Í¤Á¤Ã¤³¤¤ÀïË¡¤ÇËÝÏ®¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤¬¡¢Ä³Ìî¤ÏµÞ½ê¥¥Ã¥¯¡¢STF¤ÇµÕÅ¾¡£·×5È¯¤Î¥±¥ó¥«¥¥Ã¥¯¤ÇÞ¼¤òìúí¸¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿T2000¤ÎÅ·»³¡¢¾®ÅçÁï¡¢¸åÆ£Ã£½Ó¡¢¥Ò¥íºØÆ£¤¬¥ê¥ó¥°¤òÀêµò¡£¡Ö¤ª¤¤¡¢±ø¤¤Á´ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤É¤â!¡¡¤ªÁ°¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÃÄÂÎ¤ËÁ¬½Ð¤·¤Æ´Ñ¤ËÍè¤ë¤Î¤«!?¡×¤ÎÄ³Ìî¤Î¥Þ¥¤¥¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÅ·Î¶¡õ¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¤È·ãÆÍ¤·¤¿ÀîÅÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡ÖÞ¼¤µ¤ó¤¬Ä³Ìî¤ËÇÔ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÇËÍ¤â¿·ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀë¸À¡£
¡¡ÀîÅÄ¤Ï¿·ÆüËÜ¤È¤Î¿åÌÌ²¼¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÇÞ¼¤È¤È¤â¤ËÄ¹½£¡¢±ÊÅç¡¢Á´ÆüËÜOB¤ÇÄ¹½£¤Î±¦ÏÓÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿±ÛÃæ»íÏº¤È²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤ä¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À!¡×¤È¤¤¤¦Ä¹½£¤Î¹â°µÅª¤Ê»ÑÀª¤Ë¡¢ÂÐ¹³Àï¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬Îä¤á¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¿ë¤ËÊ¢¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÀîÅÄÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¿·ÆüËÜ¤Ï9·î7Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢10·î9Æü¤Î¼çÍ×¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æº´¡¹ÌÚ·ò²ðVSÀîÅÄ¤òÈ¯É½¡£ÀîÅÄ¤ËIWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÎG1¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¿·ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦Äº¾å·èÀï¤ò¤¤¤¤Ê¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡9Æü¸å¤Î9·î16Æü¡¢¿·ÆüËÜ¤Î°¦ÃÎ¸©ÂÎ°é´Û¤Ë¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿ÀîÅÄ¤Ï¡¢ÅÄÃæ½¨ÏÂ¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤³¤Þ¤ì¤Æ¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£
¡Ö10·î9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Å¡ÅÁ´ÆüËÜ¤ÎÀîÅÄ¤È¤·¤Æ·ò²ð¤òÄÙ¤¹!¡×¤ÈÀë¸À¡£àÆ®º²á¤Èà²¦Æ»á¤¬»óÍº¤ò·è¤¹¤ë»þ¤¬¤¤¿!
¾®º´Ìî·Ê¹À¡Ê¤ª¤µ¤Î¡¦¤«¤²¤Ò¤í¡Ë¸µ¡Ö½µ´©¥´¥ó¥°ÊÔ½¸Ä¹¡×¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃÄÂÎ¡¦Áª¼ê¤ò¼èºà¡¦¼¹É®¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥×¥í¥ì¥¹Èë»Ë¡×¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¼Ì¿¿¡¦»³ÆâÌÔ