フェキル、UAEアル・ジャジーラ移籍決定…5年間を過ごしたベティスに別れ「感慨に浸って去る」

アル・ジャジーラは31日、ベティスから元フランス代表MFナビル・フェキルが完全移籍にて加入することを発表した。背番号は「20」に決まっている。契約期間、移籍金ともに非公開ではあるが、スペインメディア『マルカ』によると、移籍金は最大で700万ユーロ(約11億円)ほどの見込みだ。フェキルとの契約を2年間残していたベティスにとっては、ラ・リーガが独自に定めるサラリーキャップの関係で、今回の移籍は“枠を空ける”ことに大きな意味があると指摘している。同日付けでトッテナムからの帰還が発表されたアルゼンチン代表MFジオバニ・ロ・チェルソの登録も問題なく完了した。

Nabil Fekir is Jazrawi