2013-14シーズンのチャンピオンズリーグでは、とんでもない記録が生まれた。当時レアル・マドリードに所属していたFWクリスティアーノ・ロナウドがCLにおける歴代シーズン最多得点記録となる17ゴールを奪ったのだ。



チームもこのシーズンはCLを制しており、レアルとロナウドにとってパーフェクトなシーズンとなった。





All goals from Cristiano Ronaldo's breathtaking 2013/14 campaign!



With Lewandowski on 13, will Ronaldo's record be matched or broken this season? #UCL pic.twitter.com/EBquOocM6b