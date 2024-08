2024年8月末、iOS版のFacebookアプリのアイコンが青と黒を基調としたデザインに変更されていることを一部ユーザーが発見しました。このデザイン変更について、Facebookは「単なるバグ」と回答しています。Facebook says its new app icon was just a glitch after all - 9to5MacFacebookといえば青色の背景に白色で「f」と描かれたロゴが特徴で、iOS版のアプリアイコンでもこのデザインが採用されています。

しかし、現地時間の2024年8月29日にReddit上で「iOS版Facebookアプリのアイコンが青色と黒色を基調としたものになっている」と報告されます。問題を報告した人物は「Facebookアプリを削除して再インストールするという作業を2回行ったものの、問題は解決しませんでした」と記しました。2024年秋頃登場予定のiOS 18では、ダークモードを有効にするとアプリアイコンもダークモードに合わせた色味に変更されます。Facebookの開発元であるMetaは、このiOS 18のダークモード用アプリアイコンを間違ってFacebookのアプリアイコンとしてアップロードしてしまったのではないかとReddit上では指摘されています。実際、iOS 18ベータ6でダークモードを有効にするとFacebookアプリのアイコンが白色を基調とした以下のようなデザインになるという声もあり、通常時とダークモード時のアプリアイコンをMetaが間違ってアップロードしてしまった可能性があります。なお、Facebookアプリのアイコンデザインが突如変更されていると報じたBusiness InsiderがMetaに問い合わせたところ、Metaのコミュニケーションマネージャーであるデイブ・アーノルド氏から「これは技術的な問題が原因で、解決されました。アプリをアップデートすると修正が反映されます」という返答が得られたそうです。