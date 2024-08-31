【洪水警報】静岡県・掛川市、菊川市、南伊豆町に発表
気象台は、午後4時42分に、洪水警報を掛川市、菊川市、南伊豆町に発表しました。
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静岡県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■静岡市南部
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
■静岡市北部
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 31日夜のはじめ頃
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 31日夕方
□洪水警報
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
■浜松市北部
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■沼津市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
■熱海市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 31日夜遅く
■三島市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 1日未明
■富士宮市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 31日夕方
■伊東市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 31日夕方
■島田市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■富士市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
■磐田市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 31日夕方
■焼津市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 31日夕方
■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
■藤枝市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■御殿場市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 31日夜のはじめ頃
□洪水警報
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
■袋井市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 31日夕方
■下田市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■裾野市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 31日夕方
□洪水警報
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
■湖西市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 1日明け方
■伊豆市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■御前崎市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 31日夕方
■菊川市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
■伊豆の国市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 31日夜のはじめ頃
■牧之原市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
■東伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 31日夜遅く
■河津町
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
3時間最大雨量 90mm
ピーク時間 31日夜のはじめ頃
■南伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
■松崎町
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■西伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■函南町
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 31日夜のはじめ頃
■清水町
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 31日夜のはじめ頃
□洪水警報
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
■長泉町
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 31日夜のはじめ頃
■吉田町
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
■川根本町
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 31日夕方
■森町
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 31日夕方