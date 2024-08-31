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気象台は、午後4時42分に、洪水警報を掛川市、菊川市、南伊豆町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】静岡県・掛川市、菊川市、南伊豆町に発表

静岡県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■静岡市南部
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒

■静岡市北部
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　31日夜のはじめ頃

■浜松市南部
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　31日夕方

□洪水警報
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒

■浜松市北部
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■沼津市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒

■熱海市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　31日夜遅く

■三島市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　1日未明

■富士宮市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　31日夕方

■伊東市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　31日夕方

■島田市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■富士市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒

■磐田市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　31日夕方

■焼津市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　31日夕方

■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒

■藤枝市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■御殿場市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　31日夜のはじめ頃

□洪水警報
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒

■袋井市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　31日夕方

■下田市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■裾野市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　31日夕方

□洪水警報
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒

■湖西市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　1日明け方

■伊豆市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■御前崎市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　31日夕方

■菊川市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒

■伊豆の国市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm
　ピーク時間　31日夜のはじめ頃

■牧之原市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒

■東伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　31日夜遅く

■河津町
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　3時間最大雨量　90mm
　ピーク時間　31日夜のはじめ頃

■南伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒

■松崎町
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■西伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■函南町
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　31日夜のはじめ頃

■清水町
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　31日夜のはじめ頃

□洪水警報
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒

■長泉町
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　31日夜のはじめ頃

■吉田町
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

■川根本町
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　31日夕方

■森町
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　31日夕方