【ラ・リーガ第4節プレビュー】バルサは4連勝狙う！　移籍市場閉幕で中断前最後の一節

今シーズン初のミッドウィーク開催となった第3節はバルセロナが苦しみながらも唯一の3連勝を達成。一方、王者レアル・マドリー、アトレティコ・マドリー、レアル・ソシエダといった昨シーズンの上位陣が格下相手に勝ち点を取りこぼした。今夏の移籍市場が8月30日に閉幕し、9月のインターナショナルマッチウィーク前最後の一節となる今節。過密日程の中で未勝利のチームとしては何とかこのタイミングで勝利を挙げたいところだ。

3戦連続2-1のスコアで唯一の開幕3連勝チームとなったバルセロナ。4連勝を目指す今節は昇格組のバジャドリーと対戦。前節のラージョ戦では苦手バジェカスで先制点を許す難しい展開となったが、MFペドリの見事な今季初ゴールに後半からの途中出場で攻撃を活性化させたMFダニ・オルモのデビュー戦ゴールによって鮮やかに逆転。17歳MFベルナルの重傷による長期離脱は痛恨も、ハンジ・フリック新体制で最高のスタートを切った。メリハリの利いた守備でしぶとく勝ち点を重ねるバジャドリーは難敵ではあるが、ホームデビューのオルモがけん引した後半の攻撃を軸に、相手を圧倒するパフォーマンスで4連勝といきたい。ホーム開幕戦を快勝で飾ったマドリーだが、前節のラス・パルマス戦では開幕節のマジョルカ戦に続きアウェイで1-1のドロー。相手のソリッドな守備を称えたい部分もあったが、FWヴィニシウスとFWムバッペの共存問題やMFベリンガム不在の影響もあり、攻撃面で停滞感を窺わせる内容となった。開幕3試合で2つ目のドローということもあり、両エースの確執といったいかがわしい報道や噂も出ており、チームとしては結果で黙らせたいところだ。対戦相手のベティスはリーグ戦2試合連続ドローも、直近のカンファレンスリーグのプレーオフではしっかりと勝ち切ってリーグフェーズ行きを決めており、移籍市場でのメンバーの入れ替わりはやや大きかったものの侮れない相手だ。その王者同様に1勝2分けのスタートとなったアトレティコは、調子はいまひとつも地力十分のアスレティック・ビルバオとの難しいアウェイゲームで2試合ぶりの白星を狙う。前節のエスパニョール戦では試合の主導権を握って再三の攻勢を見せたが、流れの中でもセットプレーにおいても最後のところで粘るアウェイチームの堅守をこじ開けられず。今季初の無得点に終わった。まだ、状態が上がり切らずに新チームへの適応にやや苦戦するFWアルバレスの奮起に期待しつつ、守備ではウィリアムズ兄弟ら相手の背後、縦を意識した攻撃をしっかりと封じ込めたい。MF久保建英を擁するレアル・ソシエダは久保の初ゴールによって前々節に初白星を挙げたが、前節はアラベスに1-2の敗戦。試合内容自体はそこまで悪くなかったが、前半半ばのFWオヤルサバルの物議を醸すレッドカード判定が大きく影響しての敗戦となった。今夏の移籍市場が閉幕を迎え、MFスビメンディと共に残留が決定した日本人エースとしてはチームを好転させるための活躍を期待したい。古巣であるヘタフェは相変わらずのハードな戦いを挑んでくるだけに、久保には相手の矢印をうまく折るプレーで局面を打開していきたい。登録が間に合うか否かは不明だが、チームは移籍市場最終日にFWオスカールソン、DFアゲルドと実力者2人を補強。とりわけ、186cmのストライカーであるアイスランド代表には高額な移籍金が投じられており、FWイサク、FWセルロートに続く北欧出身の頼れる主砲としての活躍を見せてほしい。FW浅野拓磨のマジョルカは前節、セビージャとのホームゲームをゴールレスドロー。3戦目で初のベンチスタートとなった浅野は右足でのミドルシュートなどフィニッシュに絡む場面は作ったが、大きなアピールには至らず。また、チームは移籍市場最終日にFWシキーニョ、FWバレリ・フェルナンデスと左右のウイングプレーヤーを獲得しており、ここからより厳しいポジション争いを強いられる中で早いタイミングで結果を残す必要がある。対戦相手のレガネスはマジョルカ同様にドルトムントFWアラーやFWムニル、DFナスタシッチら経験豊富な選手を獲得しており、昇格組とは言えどもマジョルカにとってタフな相手となる。その他では共に移籍市場終盤に新戦力を補強したバレンシアvsビジャレアルのバレンシア自治州ダービー、初勝利が遠いセビージャと3戦目で初勝利を挙げたジローナの対決も注目カードだ。《ラ・リーガ第4節》8/31(土)《24:00》バルセロナ vs バジャドリー《26:00》アスレティック・ビルバオ vs アトレティコ・マドリー《26:15》エスパニョール vs ラージョ《28:30》バレンシア vs ビジャレアルレガネス vs マジョルカ9/1(日)《24:00》アラベス vs ラス・パルマスオサスナ vs セルタ《26:00》セビージャ vs ジローナ《26:15》ヘタフェ vs レアル・ソシエダ《28:30》レアル・マドリー vs ベティス