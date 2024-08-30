¼Â¼ÌÈÇ¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤Ï¸¶ºî¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ö¿ÀºÆ¸½¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
2024Ç¯8·î26Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ö±³¡ªÀ±Ê¹¡×¤Ï¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤ÎÁ°É¾È½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤Ï¡¢ÀÖºä¥¢¥«»á¤¬¸¶ºî¡¢²£Áä¥á¥ó¥´»á¤¬ºî²è¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÆüËÜ¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Ò¤É¤â¤ËÅ¾À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÈÉü½²¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤ò¿¼¤¯ÉÁ¤¯¡£¸¶ºîÌ¡²è¤ÏÎß·×1750ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÇä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¡£ºòÇ¯¤«¤éÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥áÈÇ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î²Î¼ê¡¦YOASOBI¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¼Â¼Ì²½¤¬Æñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤À¤¬¡¢º£Ç¯1·î24Æü¤Ë¼Â¼ÌÈÇ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤òAmazon¤ÎPrime Video¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡¢±Ç²è¤òÅì±ÇÇÛµë¤Ë¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ø°Â¤Ã¤Ý¤¤¥³¥¹¥×¥ì¤Î¤è¤¦¤À¡Ù¤È¹óÉ¾¤µ¤ì¡¢ÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£Æ±ºî¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤±¤Ë¡¢¼Â¼ÌÈÇ¤¬¸¶ºî¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¸¶ºî¤Î¿ÀºÆ¸½¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î±ÇÁüÊ¸²½¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ±ºî¤Ï·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¤Î¼ÂÂÖ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¿Í´ÖÀ¤ÎÉÁ¼Ì¤¬Èó¾ï¤Ë¿¼¤¤ºîÉÊ¤À¡£ºÇ½é¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼PV¤Ï¡¢¼Â¼ÌÈÇ¤Ø¤Î´üÂÔÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥¹¥È¤¬Êª¸ì¤ÎÌ¾¤»¤ê¤Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤À¤È³Î¿®¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¼Â¼ÌÈÇ¤Ç¥¢¥¯¥¢Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Mr¡¥Children¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ºù°æÏÂ¼÷¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÝ¯°æ³¤²»¡£¥¢¥¤Ìò¤ò¸µÇµÌÚºä46¤Îã·Æ£ÈôÄ»¡¢À±Ìî¥ë¥Ó¡¼Ìò¤òóîÆ£¤Ê¤®¤µ¡¢ÍÇÏ¤«¤ÊÌò¤ò¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹õÀî¥¢¥«¥ÍÌò¤ò³ýÅç¤ß¤º¤¡¢MEM¤Á¤çÌò¤ò¤¢¤Î¡¢±«µÜ¸ãÏºÌò¤òÀ®ÅÄÎ¿¤¬±é¤¸¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¸ãÏºÌò¤¬À®ÅÄÎ¿¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿»þ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤Ï²¹¸ü¤Ê¥ª¥¿¥¯°å»ÕÌò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¥á¥¬¥Í»Ñ¤â¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¸ãÏº¤Î½ÐÈÖ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢À®ÅÄ¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¼Â¼ÌÈÇ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬³Î¼Â¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£Æ±ºî¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤È±Ç²è¤ÏÇ¯Ëö¤ËÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£ÂæÏÑ¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë